Google Messaggi: si può copiare solo una parte del testo

Messaggi è sicuramente l’applicazione di Google che riceve con maggiore regolarità nuove funzionalità. Ultimamente, l’app di è diventata molto più pratica da usare grazie all’aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e a una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è delle più comode da utilizzare.

Fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero, tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l’intero messaggio e poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente ormai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. Lo scorso gennaio, Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte di un messaggio.

Google Messaggi consente finalmente di copiare solo la parte che interessa

Da allora, però, l’azienda di Mountain View non aveva più dato notizie della funzionalità, facendo temere un suo completo abbandono. Per fortuna non è andata così. Come hanno notato i colleghi di 9To5Google, la funzione di copia avanzata arriva finalmente nella versione stabile per gli utenti. D’ora in poi, quando si tiene premuto su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che consente di isolare la porzione desiderata.

Il funzionamento non dovrebbe complicato, dato che è del tutto identico a qualsiasi altro selettore già visto altrove sul proprio smartphone. Questa novità sarà accompagnata da qualche altro piccolo ritocco, tra cui lo sfondo che diventa sfocato quando un menu appare sullo schermo. L’aggiornamento dovrebbe essere già disponibile sullo smartphone. In caso contrario, un semplice riavvio (o un po’ di pazienza) dovrebbe bastare.