 30 secondi di pausa per ritrovare concentrazione e calma
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30 secondi di pausa per ritrovare concentrazione e calma

Bastano 30 secondi per concedersi una pausa e ritrovare la concentrazione: ecco come funziona PulseWave, l'applicazione per rilassarsi.
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Bastano 30 secondi per concedersi una pausa e ritrovare la concentrazione: ecco come funziona PulseWave, l'applicazione per rilassarsi.
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Ora che tutti noi dobbiamo fare i conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, è una buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto, per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. E lo stesso vale per chi studia. È esattamente ciò per cui è nata PulseWave, un’app che ci ha segnalato in redazione lo sviluppatore Sono Frédéric di High Road Software e che riportiamo volentieri su queste pagine.

Cos’è e cosa fa l’applicazione PulseWave

Tra le funzionalità incluse c’è anche quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito, prima di passare a quello successivo. Una sorta di mini-break con respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie. Per provarla non c’è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30-second reset e premere Begin.

Segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-5 (sei respiri al minuto). Scegli una sessione di reset guidato di 30, 60 o 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri.

Una pausa di 30 secondi con PulseWave

La versione completa dell’applicazione include altre caratteristiche, dalle meditazioni al mix di soundscape con i suoi rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Qui sopra e sotto un paio di immagini che ne mostrano l’interfaccia.

PulseWave e la respirazione guidata di due minuti

PulseWave è disponibile per il download gratuito nelle versioni Android (Google Play) e iOS (App Store), con acquisti in-app.

La versione Premium sblocca una libreria più ampia, un creatore di suoni personalizzati, strumenti utilizzabili offline e funzionalità di coaching privato.

Staccare e riposarsi 30 secondi durante le sessioni di lavoro più impegnative può aumentare la produttività. Non solo riduce lo stress, ma aiuta anche a migliorare la concentrazione quando si ricomincia e, di conseguenza, a essere più produttivi. Alla lunga, durante un’intera giornata, la stanchezza mentale può farsi sentire e rendere inefficienti. Ecco perché allontanare lo sguardo dal monitor, fare qualche respiro profondo e, se possibile, magari sgranchirsi le spalle o fare quattro passi, può davvero fare la differenza.

Fonte: HighRoad Software

Pubblicato il 28 set 2026

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Davide Tommasi
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28 set 2026
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