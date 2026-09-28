Errore su Google Maps manda auto su una strada a corsia unica

Lo scorso fine settimana, Google Maps ha deciso che la A9 tra Dunkeld e Pitlochry fosse chiusa, ma non lo era. Tanto è bastato perché diversi automobilisti prendessero sul serio l’informazione e venissero dirottati sulla U163, una strada non classificata che collega Ballinluig a Guay passando per Tulliemet. Piccolo particolare, la U163 non dispone di piazzole di incrocio.

Il giorno seguente, riferisce la BBC, Transport Scotland ha dovuto ricordare su X che la A9 era regolarmente aperta, mettendo in guardia gli automobilisti dal fantasioso itinerario alternativo suggerito da Google Maps. Così, un semplice errore cartografico ha trasformato per giorni una stradina inadatta al traffico in una deviazione ufficiale. Il problema è che nessuna autorità scozzese dispone oggi di uno strumento per impedire che la stessa cosa accada di nuovo. Confortante…

Google ha poi rimosso le false segnalazioni di chiusura, senza però spiegare da dove fossero spuntate.

Google Maps spedisce camper e auto su una strada a corsia unica, ma è colpa di un bug

La circolazione avveniva in entrambi i sensi. Non appena due veicoli si trovavano faccia a faccia senza spazio sufficiente per passare, tutti dovevano fare marcia indietro. Senza contare la velocità di bordo, Su questa strada stretta, diversi veicoli procedevano fino a 65 km/h. Un traffico decisamente pericoloso.

Gli abitanti temevano soprattutto un’emergenza medica o un incendio, dato che nessuna ambulanza né alcun camion dei pompieri avrebbe potuto attraversare quegli ingorghi.

Google non ha dato alcuna spiegazione

Qualche anno fa, era capitato una cosa del genere, ma in Germania. Anche in quell’occasione Google Maps aveva inventato la chiusura di alcune strade, suggerendo stradine secondarie. All’epoca Big G aveva spiegato di attingere le proprie informazioni sul traffico dalle autorità pubbliche e da fornitori terzi, oltre che dalle segnalazioni dei propri utenti, ma non ha mai detto quale di queste fonti fosse in causa.

In Scozia, un portavoce di Google ha parlato di un problema tecnico temporaneo, senza fornire altri dettagli e ha solo aggiunto che l’azienda aveva rimosso tali chiusure.

A questo punto viene da chiedersi cosa sarebbe successo se Google Maps avesse deciso di fare lo stesso a Roma, Napoli o Palermo. In città dove il traffico è già una disciplina estrema…