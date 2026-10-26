iTunes Store è vivo, un ritorno di fiamma per la musica in download

La mela morsicata ha iniziato ad accantonare iTunes Store ormai diversi anni fa, preferendo puntare sull’organizzazione dei contenuti multimediali distribuiti attraverso le sue piattaforme mediante le applicazioni Apple Music, Apple TV e Apple Podcasts. Lo ha fatto per seguire un trend, quello che ha portato sempre più utenti a rinunciare all’acquisto del formato digitale in favore dell’abbonamento allo streaming. Il servizio, però, non è mai stato ufficialmente chiuso e oggi sembra pronto a un rilancio, a vivere una seconda giovinezza.

Il ritorno di iTunes? In realtà, non se n’è mai andato

Il merito è di artisti come Taylor Swift e Ariana Grande, che di recente hanno scelto di puntare proprio su iTunes Store per raggiungere i fan e proporre loro contenuti extra come tracce bonus o esibizioni live, talvolta in esclusiva. Major ed etichette indipendenti sanno bene che i download non arriveranno mai a superare lo streaming in termini di profitti. Al tempo stesso, però, sono consapevoli che una fetta di appassionati continua a preferire l’acquisto di una copia digitale che rimarrà sempre in loro possesso, senza costringerli a rinnovare un abbonamento mensile. È una nicchia, ma c’è, come per il supporto fisico.

Prendiamo il caso di Taylor Swift, una che ha brevettato la propria voce rendendola un marchio. L’ultimo album in studio, The Life of a Showgirl, nella prima settimana dal lancio ha venduto 4 milioni di copie (fisiche e digitali) negli Stati Uniti. Nello stesso periodo, il conteggio degli streaming si è fermato a poco più di 520.000. Qui sotto un esempio: abbiamo appena catturato lo screenshot dal client Windows della piattaforma.

Restando in tema, proprio nei giorni scorsi, il gruppo di Cupertino ha presentato la nuova identità di Apple Music. E per chiudere con un briciolo di nostalgia, proponiamo qui sotto l’evento integrale del 2003 in cui Steve Jobs ha presentato iTunes Store. L’annuncio è al minuto 23:44.