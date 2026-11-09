Apple smentisce le poche app per iPhone Duo: sono oltre 100.000

Le recensioni sul primo smartphone pieghevole sono state piuttosto positive, ma quasi tutte hanno evidenziato il numero ridotto di app compatibili. In occasione del debutto ufficiale, Apple aveva descritto i vantaggi offerti dallo schermo più ampio dell’iPhone Duo, elencando app e giochi ottimizzati. Nel fine settimana, l’azienda di Cupertino ha dichiarato che sono oltre 100.000.

È solo questione di tempo

Le app che gli utenti possono installare sullo smartphone pieghevole sono ovviamente le stesse per gli altri iPhone. Quelle di Apple sono state ottimizzate prima del lancio, quindi sfruttano l’ampio schermo interno da 7,6 pollici. Il problema riguarda le app di terze parti. Come si può vedere nella recensione di Joanna Stern, nota giornalista del Wall Street Journal, quelle per iOS 26 o versioni precedenti mostrano bordi neri o rimangono nella dimensione originale.

La situazione migliora con le app aggiornate per iOS 27, ma c’è ancora un bordo nero sul lato destro. L’esperienza d’uso è invece ottimale con le app native per iPhone Duo. Nel comunicato stampa di ottobre, Apple cita diverse app di terze parti, tra cui Netflix, Prime Video, Paramount+, Zoom, Slack e Microsoft Word, oltre a vari giochi. Per aiutare gli utenti nella ricerca è stato introdotto il badge “Made for iPhone Duo“.

Susan Prescott, Vice Presidente della divisione Worldwide Developer Relations di Apple, ha dichiarato che le app ottimizzate per iPhone Duo sono oltre 100.000:

È stato meraviglioso vedere con quanta rapidità gli sviluppatori abbiano accolto iPhone Duo. Siamo grati per la loro creatività e capacità di innovazione. Oggi sono già oltre 100.000 le app create per iPhone Duo disponibili sull’App Store, e ogni giorno se ne aggiungono migliaia di altre ottimizzate. L’entusiasmo è stato incredibile e siamo entusiasti di vedere il ritmo degli aggiornamenti accelerare ulteriormente, man mano che sempre più app vengono ottimizzate per iPhone Duo.

È quindi solo una questione di tempo, come accaduto con l’arrivo dell’iPad (molte app erano quelle per iPhone). Gli utenti devono solo verificare la disponibilità di aggiornamenti.