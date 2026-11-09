Le nuove regole di Airbnb: chi deve lavare i piatti spochi?

Nelle scorse settimane, Airbnb ha annunciato una modifica alle regole della casa, quelle che gli host possono imporre agli ospiti. I cambiamenti saranno in vigore a partire dal 20 novembre e, per farla breve, stanno facendo preoccupare chi gestisce un alloggio sulla piattaforma. Se in un mondo ideale il problema nemmeno si porrebbe, la realtà dei fatti è che spesso chi prende una stanza o una casa in affitto per qualche giorno, la lascia in pessime condizioni.

Host di Airbnb scontenti delle nuove linee guida

La necessità è quella di trovare un giusto equilibrio per ciò che gli host possono chiedere agli ospiti, tutelando questi ultimi, ma senza che se ne possano approfittare. Ad esempio, è obbligatorio lavare i piatti sporchi? O togliere le lenzuola dal letto prima di andarsene? La risposta breve è no , in entrambi i casi. Basterebbero educazione e buon senso, invece occorrono dei paletti. Ecco quanto stabilito dalle nuove regole, lo riportiamo direttamente dalle linee guida.

Stoviglie: puoi chiedere agli ospiti di lasciare i piatti sporchi nel lavandino, ma non di lavarli e metterli a posto;

biancheria: puoi domandare agli ospiti di raggruppare gli asciugamani usati, ma non di togliere le lenzuola dal letto o avviare la lavatrice;

rifiuti: puoi chiedere agli ospiti di differenziare la spazzatura e di metterla negli appositi contenitori interni, ma non di portarla fuori dall’alloggio;

utenze: puoi chiedere agli ospiti di spegnere l’aria condizionata quando escono, ma non di evitare di utilizzare un comfort indicato nell’annuncio.

Airbnb si tutela affermando che potrebbe fare delle eccezioni in base alla situazione specifica, ad esempio lasciando che gli host chiedano di smaltire i rifiuti in un contenitore a prova di animali se in zona vivono degli orsi o di limitare la durata delle docce se ci sono restrizioni idriche dovute alla siccità. Sarebbe però interessante capire chi e come può controllare.

Ci sarà poi un giro di vite sulla politica relativa ai contratti che si fanno firmare agli ospiti. Continuerà invece a essere possibile chiedere di rispettare un numero massimo di persone per il soggiorno, le fasce orarie nelle quali non fare rumore, di non organizzare eventi, fumare o far entrare animali domestici.