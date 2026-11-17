Si apre un reel sul pieghevole di Apple e il pollice si trova davanti a un ingorgo. Da una parte i tasti di navigazione, dall’altra Like, Commenta e Condividi. Sono tutti ammassati sul bordo destro. A dirlo non è un utente stizzito, ma Adam Mosseri, il capo di Instagram.

iPhone Duo e Instagram, il problema dei bottoni doppi nei Reel: cosa ha detto Adam Mosseri

Su Threads Mosseri ha scritto che sarà piuttosto impegnativo progettare Instagram in modo che sia davvero piacevole sul formato dell’iPhone Duo. Ha aggiunto che più guarda i dettagli del dispositivo, più se ne convince. Non è la solita nota stampa piena di entusiasmo, bisogna dirlo.

Un utente gli ha fatto notare che l’esperienza migliore è con lo schermo grande aperto e il telefono in verticale. In quella posizione l’immagine occupa quasi tutto il display. Mosseri gli ha dato ragione, almeno per i Reel. Poi ha aggiunto che il team sta lavorando per far funzionare meglio anche le altre posizioni.

La spiegazione sta nella forma. Instagram è stata pensata per schermi alti e stretti. Il Duo, anche da chiuso, è un oggetto strano: più largo e più corto della maggior parte degli smartphone. Mosseri fa un esempio preciso. Con il telefono chiuso, ha senso che i pulsanti di navigazione stiano sul lato destro, perché lì il pollice arriva comodo. Ma sempre a destra, nei Reel, ci sono già Like, Commenta e Condividi. Risultato: una doppia pila di bottoni che, parole sue, non è il massimo e che va ripensata.

Risposta alle critiche o esercizio di prudenza?

Instagram per il Duo è in circolazione in tutto il mondo dal 23 ottobre. Da allora ha preso parecchie bastonate per l’interfaccia, e i più citati sono proprio quei bottoni a doppio piano. Le parole di Mosseri possono essere una risposta a chi si lamenta. Oppure sono un modo per abbassare le aspettative prima che arrivino le prossime versioni dell’app. Con i social, di solito, è un po’ tutte e due le cose.