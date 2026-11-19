In ambito Android, pochi smartphone possono vantare lo stesso supporto garantito per i Google Pixel. Forse nessuno. Qui è dove ti segnaliamo le migliori offerte a tema lanciate da Amazon in occasine della lunga Settimana del Black Friday che ha appena preso il via e che andrà avanti fino al Cyber Monday.

Black Friday: i migliori sconti sui Google Pixel

Partiamo dal Pixel 11 di ultima generazione: lo trovi in sconto sull’e-commerce per l’occasione. Eccolo, dai un’occhiata alla scheda per le colorazioni e i tagli di memoria disponibili.

È in promozione anche la variante Pixel 11 Pro con sistema HiLight per accorgersi delle notifiche anche senza guardare lo schermo.

Merita una segnalazione anche il top di gamma Pixel 11 Pro XL, ideale per chi cerca una diagonale più ampia. È in offerta su Amazon.

La grande fortuna di chi sceglie uno smartphone di Google è il supporto longevo: almeno sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo, le funzionalità e la sicurezza. Ecco perché il Pixel 10 è ancora ottimo, soprattutto considerando il forte sconto applicato in questo momento.

Non solo telefoni: l’e-commerce sta anche tagliando il prezzo del Pixel Watch 5. Metterlo al polso non è mai stato così conveniente.

Lo stesso vale per gli auricolari Pixel Buds Pro 2, protagonisti di un’offerta dedicata imperdibile per chi vuole di più rispetto alle solite cuffiette senza fili.

Volendo, c’è anche il modello Pixel Buds 2a in forte sconto. Tra i punti di forza la resistenza all’acqua e la cancellazione attiva del rumore.

Se hai in programma qualche acquisto, questo potrebbe essere il momento giusto. Amazon ha inaugurato la Settimana del Black Friday, portando sul proprio store migliaia di occasioni per risparmiare in tutte le categorie. Le promozioni rimarranno online fino al Cyber Monday del 30 novembre (salvo sold out) e chiunque può approfittarne, anche senza un abbonamento Prime.