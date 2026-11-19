In ambito Android, pochi smartphone possono vantare lo stesso supporto garantito per i Google Pixel. Forse nessuno. Qui è dove ti segnaliamo le migliori offerte a tema lanciate da Amazon in occasine della lunga Settimana del Black Friday che ha appena preso il via e che andrà avanti fino al Cyber Monday.
Black Friday: i migliori sconti sui Google Pixel
Partiamo dal Pixel 11 di ultima generazione: lo trovi in sconto sull’e-commerce per l’occasione. Eccolo, dai un’occhiata alla scheda per le colorazioni e i tagli di memoria disponibili.
Google Pixel 11 – Smartphone Android sbloccato – Viola glicine, 256GB
699,00€999,00€-30%
È in promozione anche la variante Pixel 11 Pro con sistema HiLight per accorgersi delle notifiche anche senza guardare lo schermo.
Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato – Verde oliva, 256GB
999,00€1.199,00€-17%
Merita una segnalazione anche il top di gamma Pixel 11 Pro XL, ideale per chi cerca una diagonale più ampia. È in offerta su Amazon.
Google Pixel 11 Pro XL – Smartphone Android sbloccato – Nero, 256GB
999,00€1.399,00€-29%
La grande fortuna di chi sceglie uno smartphone di Google è il supporto longevo: almeno sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo, le funzionalità e la sicurezza. Ecco perché il Pixel 10 è ancora ottimo, soprattutto considerando il forte sconto applicato in questo momento.
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB
599,00€
Non solo telefoni: l’e-commerce sta anche tagliando il prezzo del Pixel Watch 5. Metterlo al polso non è mai stato così conveniente.
Google Pixel Watch 5 (45mm) Smartwatch Pirite/Cinturino Verde Oliva, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
479,00€549,00€-13%
Lo stesso vale per gli auricolari Pixel Buds Pro 2, protagonisti di un’offerta dedicata imperdibile per chi vuole di più rispetto alle solite cuffiette senza fili.
Google Pixel Buds Pro 2 – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Cuffie Bluetooth – Grigio Argento
189,00€249,00€-24%
Volendo, c’è anche il modello Pixel Buds 2a in forte sconto. Tra i punti di forza la resistenza all’acqua e la cancellazione attiva del rumore.
Google Pixel Buds 2a – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Leggeri, comodi e sicuri – Resistenti all’acqua – Compatibili con Bluetooth – Viola ametista
99,00€149,00€-34%
Se hai in programma qualche acquisto, questo potrebbe essere il momento giusto. Amazon ha inaugurato la Settimana del Black Friday, portando sul proprio store migliaia di occasioni per risparmiare in tutte le categorie. Le promozioni rimarranno online fino al Cyber Monday del 30 novembre (salvo sold out) e chiunque può approfittarne, anche senza un abbonamento Prime.