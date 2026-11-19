Si chiama Live Dictation ed è la novità con cui OpenAI aggiorna la dettatura vocale di ChatGPT. Prima la trascrizione arrivava a registrazione finita, ora il testo si forma in tempo reale, parola dopo parola.

Come funziona Live Dictation di ChatGPT

Per guardarlo lavorare basta toccare o cliccare sull’onda audio. Si apre la trascrizione dal vivo, quella che l’AI sta producendo mentre si parla ancora. Una volta finito, il testo compare nella casella del prompt. Lì si può correggere, tagliare e ripensare.

Dictation in ChatGPT is getting faster and more reliable. With Live Dictation, your speech turns into text as you talk, so you spend less time waiting for your message to finish transcribing. Yap away! pic.twitter.com/sav9p2fyyu — ChatGPT (@ChatGPT) November 18, 2026

Inoltre, OpenAI ha tolto il limite di 10 minuti per la registrazione vocale. Chi parla a ruota libera, e chi con un microfono in mano perde il senso del tempo, non si vedrà più tagliare il discorso sul più bello. L’azienda dice anche che la funzione è diventata più affidabile. È una promessa generica e va valutata solo utilizzandola.

Disponibilità

Il rilascio è globale e riguarda tutti i piani di ChatGPT. La funzione è disponibile sul web, nell’app desktop e nelle app per iOS e Android. L’annuncio è di oggi, quindi l’arrivo sull’account potrebbe richiedere qualche ora o qualche giorno.

Voce, voce e ancora voce

Questa novità è un altro tassello di una strategia che si vede da tempo. Quest’anno OpenAI ha rifatto da cima a fondo la modalità vocale conversazionale, quella in cui ChatGPT risponde a voce, come in una telefonata. L’anno scorso aveva presentato la “record mode“, pensata per trascrivere appunti vocali e riunioni.

La record mode però è ancora in beta e per ora riservata agli spazi di lavoro Plus, Enterprise, Edu, Business e Pro. Chi non rientra in questi piani, ha un’alternativa. Con la dettatura nella casella del prompt è possibile chiedere a ChatGPT di trascrivere dei messaggi vocali o di ridurli a elenchi puntati. È meno elegante, ma funziona.