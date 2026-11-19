A fine mese lo stipendio è sparito e nessuno sa esattamente dove. C’è la spesa alimentare, certo. L’affitto o il mutuo. Le bollette. Poi gli abbonamenti, quello per i film, quello per la musica, quello per la palestra che si frequenta con entusiasmo solo all’inizio. E infine la categoria più insidiosa, le spese minute che singolarmente sembrano irrilevanti e che sommate tolgono il fiato, tipo il caffè al bar. Basta moltiplicare il numero di caffè per 30 giorni…

Il foglio di calcolo sarebbe la soluzione razionale, ma richiede una disciplina che la maggior parte delle persone non ha. Servono colonne ordinate, formule che non vadano in crash e la costanza di aggiornarlo ogni settimana. In pratica, il foglio di calcolo del bilancio familiare è il cugino stretto della palestra a gennaio: si comincia con le migliori intenzioni e si abbandona entro febbraio.

Come scoprire dove finiscono i soldi ogni mese con un prompt per Gemini 4 Hydrogen di Google

Gemini 4 Hydrogen, il modello gratuito di Google che nei test indipendenti ha superato il fratello a pagamento, offre un’alternativa: descrivere cosa si vuole in linguaggio comune e ottenere un sito funzionante per il bilancio domestico, con tanto di grafici, calcoli automatici e persino suggerimenti su dove tagliare. Il tutto senza scrivere una riga di codice e senza sapere cosa sia una riga di codice.

Costruire un sito che mostri informazioni statiche è relativamente semplice per un modello di intelligenza artificiale. Costruirne uno dove i numeri si aggiornano quando si cambia un dato, dove i grafici riflettono le modifiche in tempo reale e dove eliminare un abbonamento fa aumentare istantaneamente il denaro disponibile è un’altra faccenda. Richiede che il modello colleghi le parti tra loro, che capisca che la spesa per gli abbonamenti e il totale delle uscite e il grafico a torta e il suggerimento di risparmio sono tutti legati allo stesso numero.

Google dichiara che Hydrogen è particolarmente bravo in questo tipo di progetti interattivi: siti dove le funzioni si parlano tra loro, dove cambiare un valore in un punto si ripercuote su tutto il resto. Per un bilancio familiare è esattamente quello che serve.

Il prompt da copiare

Basta una descrizione lunga, precisa, che non lasci spazio a interpretazioni. Più dettagli si danno, meno il modello deve inventare, e meno inventa, meglio è.

Prompt: Costruiscimi un sito completamente funzionante e interattivo che mi aiuti a capire dove vanno a finire i miei soldi ogni mese. Voglio inserire il mio reddito mensile, le bollette ricorrenti, la spesa alimentare, gli abbonamenti e le spese varie. Il sito deve calcolare automaticamente quanto denaro mi resta, mostrare una suddivisione interattiva delle mie uscite, individuare le tre migliori opportunità di risparmio e permettermi di simulare cosa succede se cancello abbonamenti o riduco le spese. Rendilo bello, moderno, adatto ai telefoni e abbastanza semplice per chi non capisce nulla di bilanci. Usa dati di esempio realistici per permettermi di testarlo subito. Fai funzionare ogni pulsante, cursore e calcolo — niente elementi decorativi e basta. Non farmi domande di approfondimento. Prendi decisioni di design ragionevoli e costruisci l’esperienza completa. Prima di finire, controlla i calcoli, testa le interazioni e correggi i problemi che trovi. Dimmi se qualcosa non è stato possibile verificare.

Cosa funziona e perché

Il risultato è un sito che fa quello che promette. I pulsanti rispondono, i calcoli si aggiornano, i grafici cambiano forma quando si modificano i numeri. La cosa più utile è la simulazione, si può spostare un cursore per ridurre una categoria di spesa e vedere immediatamente l’effetto sul totale disponibile.

Anche l’individuazione automatica delle opportunità di risparmio ha una sua utilità. Il sito non si limita a mostrare le uscite, ma le ordina, le confronta e segnala dove il margine di manovra è più ampio. Non è un consulente finanziario, e le raccomandazioni vanno prese per quello che sono, vale a dire suggerimenti meccanici basati sui numeri inseriti, non consigli personalizzati. Ma come punto di partenza per una conversazione in famiglia su dove tagliare, funziona meglio di un litigio davanti allo scontrino del supermercato.

Il modello prende anche decisioni estetiche autonome, tipo colori, disposizione degli elementi, tipografia, senza che si debba specificare nulla. Chi vuole un aspetto particolare può aggiungerlo al prompt, ma per chi vuole semplicemente vedere i propri numeri in un posto solo, la libertà creativa del modello è un vantaggio, una decisione in meno da prendere.

Una nota sulla velocità: Hydrogen è rapido. Il sito è comparso nel navigatore in meno di cinque minuti, che per un’applicazione interattiva con calcoli collegati e grafici dinamici è un tempo notevole. Chi ha provato a fare la stessa cosa con altri modelli sa che la differenza non è banale.

Come provarlo e cosa tenere a mente

Gemini 4 Hydrogen è gratuito per tutti. Si accede dal sito di Gemini con il proprio account Google e si seleziona Hydrogen dal menu dei modelli. Se non compare, può darsi che il sistema lo stia già usando in automatico: per gli account gratuiti, Google sceglie il modello in base alla complessità della richiesta. Chi ha un abbonamento può selezionarlo a mano.

Si incolla il prompt, si aspetta qualche minuto e si esplora il risultato. Prima di inserire i propri dati reali, conviene testare con i numeri di esempio: cambiare il reddito, eliminare un abbonamento, aumentare una categoria di spesa e verificare che i totali tornino. Conviene anche provare il sito dal telefono, visto che il prompt chiede espressamente un design adatto ai dispositivi mobili.

Un dettaglio importante: generare un sito e pubblicarlo sono due operazioni diverse. Il sito esiste nella finestra del navigatore, ma per condividerlo con qualcun altro, ad esempio il proprio partner, un coinquilino, chiunque condivida le spese, serve un passaggio ulteriore di pubblicazione o di condivisione dell’ambiente di lavoro. E prima di inserire dati finanziari reali in qualsiasi strumento generato dall’intelligenza artificiale, vale la pena chiedersi chi può vederli e dove vengono conservati. La prudenza con i propri soldi non è mai eccessiva.

Lo stesso approccio funziona per qualsiasi progetto interattivo che si riesca a descrivere con precisione, un pianificatore dei pasti, un registro delle faccende domestiche, un calcolatore di risparmio per le vacanze. La regola è sempre la stessa, più il prompt è specifico e dettagliato nelle richieste, meno il modello deve improvvisare e riempire i vuoti con scelte arbitrarie. E meno improvvisa, più il risultato assomiglia a quello che si aveva in mente.