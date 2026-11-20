Google ha integrato Gemini in Chrome per la navigazione agentica. Per testare le funzionalità e le relative protezioni di sicurezza è necessario accedere ad Internet. L’azienda di Mountain View ha invece creato una versione sintetica del web denominata Mirror Dimension.

Un’enorme sandbox per testare gli agenti in Chrome

Gli agenti in Chrome possono accedere ai siti web, cliccare sui link e inserire testo. Possono però eseguire azioni imprevedibili, quindi è necessario effettuare una valutazione preliminare. Ciò non può essere fatto direttamente sui siti reali perché c’è l’elevata probabilità di causare danni. L’azienda di Mountain View ha quindi creato un ambiente isolato (sandbox) con siti che simula Internet.

Uno dei problemi dei siti sintetici è noto come consapevolezza della valutazione. Gli agenti AI scoprono dall’indirizzo della sandbox che si trovano in un ambiente di test e cercano di uscire. Google ha quindi usato gli indirizzi reali dei siti (ad esempio www.youtube.com ), ma la richiesta viene inoltrata al proxy locale invece che al DNS esterno.

Questo è tuttavia un attacco man-in-the-middle che viene bloccato da Chrome. Per dimostrare l’identità del proxy vengono quindi generati certificati TLS al volo da una Certification Authority installata nella sandbox. Il passo successivo è creare centinaia di pagine web che simulano la vera Internet. Google ha usato un team di agenti per generare le specifiche dei siti, scrivere il codice e verificare il funzionamento, sotto la supervisione umana.

Google ha infine simulato attacchi di prompt injection per valutare l’efficacia delle protezioni di Chrome. Sono state in pratica nascoste istruzioni nelle pagine web che gli agenti hanno eseguito senza accorgersi della simulazione. Grazie alla Mirror Dimension, l’azienda di Mountain View può quindi testare le funzionalità agentiche incluse nel browser evitando l’accesso alla vera Internet.

Gemini usa il Mac in autonomia

Rimanendo in tema, Google ha annunciato il “computer use” di Gemini su Mac. L’agente AI può accedere a file, app e web per conto dell’utente. Quest’ultimo decide quali app può usare, interrompe l’esecuzione e approva le azioni.

La funzionalità è disponibile in inglese negli Stati Uniti nell’app Gemini per Mac agli utenti con abbonamento Google AI Plus, Pro e Ultra.