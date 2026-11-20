Lo racconta un’inchiesta di Reuters, basata su post interni all’azienda. Alcuni dipendenti di Meta hanno segnalato che Muse, l’agente AI dell’azienda, mescola le conversazioni tra account diversi e potrebbe esporre dati privati degli utenti.

Muse di Meta, saldi bancari e messaggi finiti nelle chat sbagliate

Gli esempi sono un campionario di cose che non avrebbero dovuto esserci, come richieste di babysitting mai fatte, consigli di carriera mai chiesti, ordini di prodotti mai effettuati, saldi di conti bancari che non appartenevano a chi li riceveva… Sembra che Muse peschi da un cassetto sbagliato e poi ne parli con disinvoltura con chi non dovrebbe.

Il caso più surreale l’ha raccontato un dipendente ai colleghi. Stava parlando con Muse di meteo e maree, quando l’agente ha infilato un messaggio extra: A proposito, due aggiornamenti sui conti bancari: il tuo saldo su Capital One è di 2722,58 $, mentre quello su Charles Schwab è di 5899,57 $.

Il testo non chiarisce di chi fossero quei saldi. Dice solo che non appartenevano a chi li ha ricevuti.

Il promemoria di Signal

Un’altra dipendente usava Muse sul telefono personale. A un certo punto l’agente le ha ricordato di rispondere a un messaggio della sorella su Signal, l’app di messaggistica cifrata end-to-end. Nel suo post la donna, citata da Reuters, scrive che le sembra una violazione estrema della privacy. Dice anche di non aver concesso a Muse l’accesso ad altre app e di non ricordare che qualcuno glielo avesse chiesto.

Il dettaglio fa effetto per l’ambiente in cui compare. Signal è l’app a cui si affida chi vuole che le proprie chiacchiere restino sue e basta.

Secondo un portavoce di Meta, i test dei dipendenti sono il cuore del processo di sviluppo e servono proprio a raccogliere feedback, per mettere a punto protezioni di sicurezza e privacy. Inoltre, i dipendenti usano versioni di Muse diverse da quelle pubbliche, quindi spesso testano funzioni e comportamenti che altrove non esistono.

È una spiegazione plausibile. Ma non dice se i dati finiti sullo schermo sbagliato fossero reali, né di chi fossero. Per ora questo non lo sappiamo.

Un’app partita come un razzo

Muse è uscita a settembre ed è una delle app cresciute più in fretta di sempre, con oltre 10 milioni di download. Una crescita così rapida porta tanti utenti in poco tempo. Se un difetto simile arrivasse nella versione pubblica, riguarderebbe un bel po’ di persone.