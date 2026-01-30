 Ci siamo già stancati di Sora, è svanito l'effetto wow
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ci siamo già stancati di Sora, è svanito l'effetto wow

OpenAI vede Sora perdere slancio: download in forte calo, ricavi giù e l'attrattiva dei video creati con l'AI che sembra già esaurita.
Ci siamo già stancati di Sora, è svanito l'effetto wow
Business AI Informatica App e Software
OpenAI vede Sora perdere slancio: download in forte calo, ricavi giù e l'attrattiva dei video creati con l'AI che sembra già esaurita.

Sora non sembra riuscire a replicare ciò che ChatGPT ha fatto al suo debutto per OpenAI. Al suo lancio nel mese di settembre, l’app per creare e condividere video con l’AI ha superato le 100.000 installazioni nel primo giorno di disponibilità, nonostante l’accesso solo su invito. Il fascino della novità sembra però essersi sgonfiato in fretta, tanto da far registrare un -32% a dicembre rispetto al mese precedente e addirittura un -45% a gennaio.

Sora in caduta libera, crollo dei download

I numeri sono quelli resi noti da Appfigures e pubblicati da TechCrunch, tenendo in considerazione sia la versione Android sia quella iOS. Questo il volume dei download, in evidente diminuzione: 0,5 milioni a settembre (l’esordio è avvenuto a fine mese), 2,5 milioni a ottobre, 3,2 milioni a novembre, 2,2 milioni a dicembre e 1,2 milioni a gennaio.

Fuori dalla Top 100 delle applicazioni iOS più scaricate negli Stati Uniti (è scesa alla posizione 101), quella Android scivolata al posto 181 e -32% per le spese generate dagli utenti, passate dai 540.000 dollari di dicembre ai 367.000 dollari di gennaio. Insomma, non esattamente un business florido per OpenAI e le sue ambizioni.

Screenshot per l'app di Sora

Non è una bella notizia nemmeno in relazione all’accordo pluriennale che la società ha siglato con Disney, proprio con l’obiettivo di permettere agli utenti di Sora l’utilizzo di proprietà intellettuali come quelle dei cataloghi Marvel, Pixar e Star Wars, senza infrazioni del copyright.

Forse sta pesando la crescita degli strumenti AI di Google, come abbiamo già visto Gemini ha le potenzialità per insidiare la leadership di ChatGPT. Forse, più semplicemente, ci si è stancati in fretta di una novità che una volta svanito l’effetto wow sembra non aver molto altro da dire. Un ennesimo segnale che rilancia l’ipotesi di una bolla pronta a scoppiare.

Ecco allora il piano B: OpenAI sta già pensando a un social, fortemente basato sui contenuti creati con l’intelligenza artificiale, ma senza bot. Ne abbiamo scritto ieri in un articolo dedicato.

Fonte: Appfigures (via TechCrunch)

Pubblicato il 30 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Classroom, gli insegnanti possono registrare audio e video

Google Classroom, gli insegnanti possono registrare audio e video
Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google

Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google
Su Google Maps arriva Gemini per la navigazione a piedi e in bici

Su Google Maps arriva Gemini per la navigazione a piedi e in bici
8 modi di usare l'AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni

8 modi di usare l'AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni
Google Classroom, gli insegnanti possono registrare audio e video

Google Classroom, gli insegnanti possono registrare audio e video
Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google

Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google
Su Google Maps arriva Gemini per la navigazione a piedi e in bici

Su Google Maps arriva Gemini per la navigazione a piedi e in bici
8 modi di usare l'AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni

8 modi di usare l'AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 gen 2026
Link copiato negli appunti