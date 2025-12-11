Topolino e l'AI: accordo trovato tra Disney e OpenAI per Sora

Prepariamoci a un’invasione di contenuti AI a tema Disney generati con Sora: è ufficiale l’accordo tra Walt Disney Company e OpenAI. Si tratta di una stretta di mano che, per i prossimi tre anni, concederà in licenza l’utilizzo di oltre 200 personaggi appartenenti al gruppo di Topolino. Non si parla di una partnership esclusiva.

Walt Disney Company e OpenAI insieme

L’intesa porterà inoltre sulla piattaforma Disney+ una selezione di cortometraggi creati con l’intelligenza artificiale. Dal comunicato appena pubblicato sembra la più classica delle situazioni win-win, in cui si presterà grande attenzione all’utilizzo responsabile dell’AI e alla sicurezza sia degli utenti sia di chi detiene i diritti d’autore sulle opere coinvolte.

Walt Disney Company diventa inoltre uno dei più grandi clienti di OpenAI, avvalendosi delle sue API per realizzare nuovi prodotti, strumenti ed esperienze e offrendo l’accesso a ChatGPT ai suoi dipendenti. Non è tutto: la società ha previsto di acquisire azioni di OpenAI per un miliardo di dollari.

Topolino e chi altri nei video AI di Sora?

Come anticipato, l’accordo permetterà agli utenti Sora di creare generare brevi video destinati ai social con oltre 200 personaggi appartenente ai cataloghi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, arricchiti da elementi come costumi, veicoli e ambientazioni ufficiali. Eccone alcuni di quelli elencati.

Topolino, Minnie, Lilo, Stitch, Ariel, Belle, Beast, Cenerentola, Baymax, Simba, Mufasa, i protagonisti di Encanto, Frozen, Inside Out, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up, Zootopia e altri ancora, versioni illustrate di personaggi Marvel e Lucasfilm come Black Panther, Captain America, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, il Mandalriano, Stormtroopers, Yoda e altri.

Ne sarà interessato anche ChatGPT, consentendo di creare immagini a tema con un semplice prompt. Quando si comincerà? Nella prima parte del 2026. Concludiamo con le parole di Sam Altman, cofondatore e CEO di OpenAI.