 NordVPN taglia il prezzo per il Black Friday: la VPN ora costa 2,88 euro al mese
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NordVPN taglia il prezzo per il Black Friday: la VPN ora costa 2,88 euro al mese

Con l'offerta del Black Friday 2026 è possibile accedere a NordVPN beneficiando di uno sconto netto che porta il prezzo fino a 2,88 euro al mese.
NordVPN taglia il prezzo per il Black Friday: la VPN ora costa 2,88 euro al mese
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Con l'offerta del Black Friday 2026 è possibile accedere a NordVPN beneficiando di uno sconto netto che porta il prezzo fino a 2,88 euro al mese.
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NordVPN entra nel periodo del Black Friday con una promo da cogliere al volo: scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta del prezzo più basso del 2026 per i nuovi utenti che attivano oggi la VPN. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.

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La migliore VPN da attivare al Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata e, quindi, potenzialmente rischiosa. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per spostare il proprio IP. Ad arricchire il servizio c’è l’utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 connessioni in simultanea per account. La VPN, inoltre, prevede la possibilità di navigazione no log, senza tracciamento dell’attività dell’utente e raccolta dei dati di utilizzo.

Per accedere alla VPN basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una veloce procedura di attivazione online. Il servizio, grazie all’offerta del Black Friday, è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limiti. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale della VPN, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
13 nov 2026
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