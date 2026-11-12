Surfshark in offerta per il Black Friday: è la migliore VPN da scegliere oggi

La migliore VPN da attivare durante il periodo del Black Friday, in questo momento, è Surfshark, che, con la nuova promo, è ora disponibile a un prezzo ridotto di 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter attivare una VPN illimitata e ricca di vantaggi, per navigare in sicurezza ed evitando blocchi su base geografica e censure online.

La migliore VPN da attivare durante il Black Friday

Surfshark può rappresentare la soluzione giusta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata.

Il servizio prevede una politica no log, che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante la connessione tramite VPN. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, sfruttando lo stesso account e le varie applicazioni messe a disposizione da Surfshark per i principali sistemi operativi. Il servizio ha tutte le caratteristiche per essere considerato come la migliore VPN da attivare oggi.

Con la promozione di Surfshark per il Black Friday, è previsto un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi di utilizzo illimitato, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.