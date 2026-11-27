Segnaliamo lo sconto del 43% su ASUS Chromebook CM14, disponibile in questo momento su Amazon per il Black Friday. Il laptop è protagonista di un’offerta che lo porta al suo prezzo minimo storico, un’ottima occasione per studenti e non solo. Ha in dotazione il sistema operativo è ChromeOS, con accesso alla piattaforma Play Store per l’utilizzo delle applicazioni Android. Diamo uno sguardo alle caratteristiche principali del comparto hardware.

Black Friday: l’offerta sul Chromebook di ASUS

Integra un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, il processore MediaTek Kompanio 540, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 6, webcam con microfono, altoparlanti e batteria di lunga durata, l’essenziale per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Ha racchiudere il tutto è un telaio dal design sottile ed elegante. Sfoglia la scheda tecnica del portatile per altre informazioni a proposito di specifiche e funzionalità supportate.

Con lo sconto del 43% sul listino, puoi mettere sulla scrivania ASUS Chromebook CM14 al prezzo di soli 199 euro. Nella spesa sono inclusi tre mesi di abbonamenti al piano AI di Google (costerebbe 21,99 euro al mese), attivabili dai nuovi clienti, con 2 TB di spazio per l’archiviazione dei dati sul cloud, l’intelligenza artificiale più avanzata di Gemini e molto altro ancora. La disponibilità è immediata, la consegna gratuita è prevista direttamente all’indirizzo che preferisci entro un paio di giorni.

È arrivato il Black Friday di Amazon con migliaia di promozioni per chi vuole fare acquisti risparmiando. Per partecipare e approfittarne non ti serve nemmeno l’abbonamento Prime. Le offerte interessano ogni categoria dell’e-commerce e non si fermeranno alla giornata di oggi, ma proseguiranno fino al Cyber Monday del 30 novembre.