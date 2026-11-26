Segnaliamo lo sconto attivo su Acer Aspire Go 15, il notebook adatto a studio, intrattenimento, navigazione e produttività di base. L’offerta fa parte dell’evento di Amazon dedicato al Black Friday, che culmina proprio in questi giorni con il suo appuntamento cloud. Rimarrà disponibile fino a esaurimento scorte. Se stai cercando un portatile economico e versatile, è l’occasione giusta.

Il portatile Acer è in sconto per il Black Friday

Basato sul sistema operativo Windows 11, preinstallato e aggiornato continuamente da Microsoft, ha in dotazione specifiche tecniche che gli consentono di gestire senza difficoltà i carichi di lavoro quotidiani. Tra queste figurano il processore AMD Ryzen 7 5825U affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 molto capiente, per l’archiviazione dei file. Si aggiungono poi la connettività Wi-Fi 6, le tante porte fisiche presenti ai lati (visibili qui sotto), òa webcam con microfono, altoparlanti integrati e ovviamente il display Full HD da 15,6 pollici. Scopri di più nella pagina dedicata.

Al prezzo di soli 499 euro, il notebook Acer Aspire Go 15 è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania, soprattutto in questo periodo, con i componenti hardware interessati da forti rincari. Non c’è bisogno di coupon o codici, lo sconto è applicato in automatico. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis direttamente a casa tua.

La giornata più calda dell’anno per gli sconti è arrivata, il culmine della lunga Settimana del Black Friday con migliaia di prodotti in offerta per tutte le categorie dell’e-commerce. L’evento andrà avanti fino al Cyber Monday del 30 novembre e non serve nemmeno un abbonamento per partecipare.