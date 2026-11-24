Approfitta ancora delle offerte nell’ultima settimana del Black Friday Amazon 2026 per portarti a casa ciò che hai sempre desiderato a un prezzo ragionevole. Oggi ti segnaliamo questa occasione per avere il Notebook ASUS V16 a 999 euro, invece che 1.299 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è uno sconto del 23% che ti fa risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale. Si tratta del minimo storico finora registrato su questo e-commerce e quindi non è un’occasione da farsi sfuggire. In più potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

ASUS V16: lavoro, studio o gaming senza difficoltà

Con l’ASUS V16 potrai affrontare qualsiasi situazione senza nessun problema. È un Notebook con grandissime potenzialità che si adatta a diverse esigenze. Intanto troviamo un generoso display LED FHD da 16 pollici con refresh rate da 144 Hz, trattamento antiriflesso e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. In più gode di un’ottima batteria che dura a lungo e si ricarica in fretta.

A bordo troviamo il potente processore Intel Core 5 210H con 16 GB di RAM DDR5 a disposizione che spingono forte sull’acceleratore e il sistema operativo Windows 11 Home. Monta un SSD da 512 GB per avere un’accensione veloce e la scheda grafica dedicata GeForce RTX 5050 da 8 GB per giocare con tranquillità anche agli ultimi titoli disponibili. Ha una tastiera illuminata e colorata con ampio touchpad, 3 porte USB e una porta HDMI.

Sicuramente una delle migliori promozioni del momento nella categoria, ragion per cui devi essere veloce per riuscire ad avvalertene. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Notebook ASUS V16 a 999 euro, invece che 1.299 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.