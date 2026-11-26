Sei cerchi un portatile a un buon prezzo e hai aspettato il Black Friday Amazon 2026 potrai trovare in questa lista i migliori 5 notebook a costi davvero contenuti. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, perciò ti basterà scegliere quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Black Friday Amazon 2026: i migliori 5 portatili

Il primo che sentiamo di segnalarti è quello con il prezzo più basso. Il Dell da 15 pollici con Intel Core i5-1334U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB con Windows 11 Home. Offre per l’appunto un display da 15,6 pollici FHD con refresh rate da 120 Hz, pannello IPS e tastiera retroilluminata.

Il secondo è l’HP OmniBook 3 da 16 pollici, sempre con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione, tastiera compatta retroilluminata e touchpad integrato. Qui troviamo però il processore AMD ryzen 5 40 con 8 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 da 512 GB.

Passiamo poi a un Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici, anche qui con processore AMD Ryzen 5 40, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Gode di un’ottima batteria che dura a lungo e si ricarica in fretta, e ha un design leggero e maneggevole per portarlo ovunque. Inoltre possiede diverse porte USB veloci, HDMI e un lettore di schede SD.

Il Samsung Galaxy Book4 Edge offre indubbiamente uno dei migliori rapporti qualità prezzo in questo momento con uno sconto davvero interessante. Sicuramente da segnalare l’ottimo processore Snapdragon X affiancato In questa versione da 8 GB di RAM ed ha un SSD da 256 GB. Inoltre offre prestazioni ultraveloce potenziati dall’AI.

Infine ti segnaliamo l’ASUS V16, per concludere in bellezza. Indubbiamente il più performante in questa lista con il processore Intel Core 5 210H 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. C’è a bordo Windows 11 Home e soprattutto la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 che ti consente di giocare senza compromessi. Non dimenticando l’ottimo display da 16 pollici con refresh rate 144 Hz.

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