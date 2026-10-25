 Acer Aspire Go 16 con Intel Core i9, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB
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Acer Aspire Go 16 con Intel Core i9, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB

L'Acer Aspire Go 16 con processore Intel Core i9, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB è in promo su Amazon a oltre 79 euro in meno.
Acer Aspire Go 16 con Intel Core i9, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB
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Acer Aspire Go 16: potentissimo e versatile

L’Acer Aspire Go 16 ha un corpo robusto e sottile con un peso di circa 1,65 kg e una batteria in grado di accompagnarti per diverse ore senza doverla ricaricare. Offre un display da 16 pollici antiriflesso con bassa emissioni di luce blu, risoluzione WUXGA con pannello IPS e una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e touchpad sensibile. Ha poi 2 porte USB Type-A, 2 porte USB Type-C, una porta HDMI e la tecnologia Bluetooth.

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Il sistema operativo è Windows 11 Home mentre il processore è un Intel Core i9-13900H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 molto veloci e un SSD da 512 GB. Inoltre monta una scheda grafica Intel Iris Xe che garantisce buone performance anche lato immagini. E con AcerSense avrai un controllo intuitivo per gestire la durata della batteria, la storage e le app con un semplice tocco. Una notebook dunque che garantisce prestazioni e produttività permettendoti di semplificare diverse attività giornaliere.

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Pubblicato il 25 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
25 ott 2026
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