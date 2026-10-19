 ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 (16/512GB) scontato al 40% su Amazon
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ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 (16/512GB) scontato al 40% su Amazon

Approfitta dello sconto del 40% su Amazon e portati a casa l'ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11.
ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 (16/512GB) scontato al 40% su Amazon
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Approfitta dello sconto del 40% su Amazon e portati a casa l'ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11.
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Devi acquistare un nuovo computer portatile e cerchi il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora sicuramente l’offerta che abbiamo scovato oggi è quella che fa per te. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ASUS Vivobook 15 a 599 euro, invece che 999 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon cioè dunque uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare ben 400 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Fai attenzione però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

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ASUS Vivobook 15 è il miglior notebook per qualità prezzo

È veramente difficile trovare a questo prezzo un notebook così interessante come l’ASUS Vivobook 15, ed ecco perché è un’opportunità da cogliere al volo. A bordo troviamo il potente processore Intel Core 5 320 con velocità massima da 4,6 GHz e 16 GB di RAM a supporto per offrire fluidità anche con programmi pesanti. Mentre l’SSD da 512 GB offre un’ottima archiviazione e un’accensione veloce.

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C’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home pronto per l’utilizzo e il supporto della NPU integrata per gestire efficacemente l’intelligenza artificiale. E anche leggero e maneggevole, con un peso di soli 1,7 kg, uno spessore di 17,9 mm da chiuso più un generoso display da 15,6 pollici molto luminoso, antiriflesso e con bassa emissioni di luce blu. Troverai una porta HDMI, una porta USB Type-C 3.2 Gen 1, due porte USB Type-A (2.0 e 3.2 Gen 1) e un audio Combo Jack per cuffie e microfono.

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Approfitta di questa fantastica promozione prima che sia tardi. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a 599 euro, invece che 999 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 ott 2026
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