ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 (16/512GB) scontato al 40% su Amazon

Devi acquistare un nuovo computer portatile e cerchi il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora sicuramente l’offerta che abbiamo scovato oggi è quella che fa per te. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ASUS Vivobook 15 a 599 euro, invece che 999 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon cioè dunque uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare ben 400 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Fai attenzione però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

ASUS Vivobook 15 è il miglior notebook per qualità prezzo

È veramente difficile trovare a questo prezzo un notebook così interessante come l’ASUS Vivobook 15, ed ecco perché è un’opportunità da cogliere al volo. A bordo troviamo il potente processore Intel Core 5 320 con velocità massima da 4,6 GHz e 16 GB di RAM a supporto per offrire fluidità anche con programmi pesanti. Mentre l’SSD da 512 GB offre un’ottima archiviazione e un’accensione veloce.

C’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home pronto per l’utilizzo e il supporto della NPU integrata per gestire efficacemente l’intelligenza artificiale. E anche leggero e maneggevole, con un peso di soli 1,7 kg, uno spessore di 17,9 mm da chiuso più un generoso display da 15,6 pollici molto luminoso, antiriflesso e con bassa emissioni di luce blu. Troverai una porta HDMI, una porta USB Type-C 3.2 Gen 1, due porte USB Type-A (2.0 e 3.2 Gen 1) e un audio Combo Jack per cuffie e microfono.

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