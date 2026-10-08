Surface Laptop Ultra: specifiche, disponibilità e prezzo

Dopo l’anticipazione di fine maggio, Microsoft ha annunciato ieri sera tutte le informazioni sul nuovo Surface Laptop Ultra con chip NVIDIA RTX Spark. Il notebook è principalmente indicato per gli sviluppatori di app AI, in quanto può eseguire in locale modelli con 120 miliardi di parametri. L’azienda di Redmond ha svelato anche specifiche e prezzo del Surface RTX Spark Dev Box.

Surface Laptop Ultra: specifiche e prezzo

Il Surface Laptop Ultra ha un telaio in alluminio anodizzato e uno schermo touch PixelSense Ultra da 15 pollici con risoluzione di 3270×2180 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Verrà offerto con processore NVIDIA RTX Spark N1X (CPU Grace con 18 o 20 core e GPU Blackwell con 5.120 o 6.144 core), 24/32/48/64/128 GB di memoria LPDDR5x e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o PCIe 5.0 da 1/2 TB (rimovibile).

Queste sono le altre specifiche: webcam ful HD (1080p) con riconoscimento facciale (Windows Hello), quattro altoparlanti con Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, card reader SD, uscita HDMI 2.1b, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, accelerometro, giroscopio, tastiera retroilluminata, touchpad aptico, porta USB-A e tre porte USB-C, una delle quali con attacco magnetico (Magnetic Connect) per la ricarica del notebook.

Sulla versione con 24 GB di RAM è installato Windows 11 Home, mentre sulle altre c’è Windows 11 Pro. Microsoft evidenzia che il Surface Laptop Ultra può essere utilizzato per sviluppo AI (test dei modelli, agenti, app), editing video, giochi, CAD, modellazione 3D, simulazione e altre attività per le quali è richiesta un’elevata potenza di calcolo. Le app x86 vengono eseguite dall’emulatore Prism.

Il prezzo base del notebook è 2.599,99 dollari. Può essere già ordinato sul sito Microsoft. Sarà in vendita dal 16 ottobre (non in Italia).

Surface RTX Spark Dev Box: specifiche e prezzo

Il Surface RTX Spark Dev Box è un dispositivo pensato esclusivamente per gli sviluppatori. Insieme a Windows 11 Pro sono preinstallati tutti i software necessari, tra cui Visual Studio Code, Git, GitHub CLI, GitHub Copilot, WSL, Python, Node, WSL e PowerShell 7. Integra il chip NVIDIA RTX Spark N1X con CPU Grace a 20 core e GPU Blackwell con 6.144 core, affiancato da 128 GB di memoria LPDD5x e SSD PCIe 5.0 da 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: telaio in alluminio, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.1b, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porta USB-A e due porte USB-C. Può essere già ordinato sul sito Microsoft. Sarà in vendita negli Stati Uniti a partire da novembre. Il prezzo base è 5.999,99 dollari.