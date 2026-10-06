 Samsung Galaxy Book5: solo 929€, anche tasso zero, alla Festa delle Offerte Prime
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Samsung Galaxy Book5: solo 929€, anche tasso zero, alla Festa delle Offerte Prime

Il Samsung Galaxy Book5, ottimo laptop per lavoro, scuola e intrattenimento, oggi costa solo 929€ alla Festa delle Offerte Prime, anche tasso zero.
Samsung Galaxy Book5: solo 929€, anche tasso zero, alla Festa delle Offerte Prime
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Il Samsung Galaxy Book5, ottimo laptop per lavoro, scuola e intrattenimento, oggi costa solo 929€ alla Festa delle Offerte Prime, anche tasso zero.
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Alla Festa delle Offerte Prime il vero protagonista dei laptop è il Samsung Galaxy Book5, soluzione ideale per lavoro, scuola e intrattenimento. Oggi lo acquisti a soli 929 euro! Si tratta di un prezzo decisamente interessante, visti i recenti aumenti, le prestazioni che offre e la qualità costruttiva. Tra l’altro, grazie al tasso zero con Amazon puoi decidere di pagare in 5 rate mensili a tasso zero da 185,80 euro.

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Con lui al tuo fianco hai maggiore produttività. Infatti, il processore Intel Core Ultra (Serie 2) spinge tantissimo e, la grafica Intel e la NPU, migliora il flusso di lavoro anche per la creazione di contenuti, gameplay realistici e tanto altro ancora. Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale scateni la potenza di questo gioiellino, fai ricerche in maniera intelligente e intuitiva. Inoltre, puoi ritoccare le immagini e migliorare le tue foto.

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La batteria è una vera forza! Con una sola carica puoi sfruttare tutta la sua produttività fino a 19 ore non-stop. Il caricatore compatto lo porti sempre con te e ottieni il 33% di carica in circa 30 minuti. Il display da 15,6 pollici è perfetto per goderti i contenuti nel comfort più totale, ma garantisce anche dimensioni perfette per la portabilità. Con lui puoi lavorare ovunque, anche in aereo. La connettività ti accompagna.

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Scegli adesso la qualità al giusto prezzo. Approfitta della Festa delle Offerte Prime. Metti in carrello il Samsung Galaxy Book5 a soli 929 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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