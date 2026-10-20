MacBook Pro con schermo OLED touch: annuncio il 28 ottobre

Apple ha annunciato la data del secondo evento di lancio nel mese di ottobre, il terzo da quando John Ternus ha preso il comando. Il prossimo 28 ottobre debutteranno gli attesi MacBook Pro con schermo OLED touch, un’altra novità assoluta per l’azienda di Cupertino, dopo iPhone Duo (smartphone pieghevole) e HomeView (smart display). Sono previsti anche versioni aggiornate di iMac e iPad mini.

Mac e iPad mini con schermo OLED

Con l’arrivo di John Ternus sono previsti annunci di nuovi prodotti con una maggiore frequenza rispetto al passato. Il 9 settembre sono stati annunciati iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Watch Series 12, Watch Ultra 4 e AirPods 5. Il 13 ottobre sono arrivati HomeView, HomePod mini 2 e Apple TV 4K.

Nel catalogo attuale ci sono MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 (annunciato a ottobre 2025) e MacBook Pro da 14/16 pollici con chip M5 Pro/Max (marzo 2026). Per la prima volta è previsto il lancio di altri due MacBook Pro da 14 e 16 pollici con gli stessi chip nello stesso anno, ma ci sarà un’importante differenza. Durante l’evento del 28 ottobre verranno mostrati due modelli con schermo OLED touch e Dynamic Island simile a quella degli iPhone. Per distinguerli potrebbero essere chiamati MacBook Ultra.

Il nome “Pro and tell” scelto dall’azienda californiana per l’evento conferma il debutto di nuovi MacBook Pro. Nell’invito ricevuto dai giornalisti è scritto che potranno vedere i prodotti dal vivo a Los Angeles a partire dalle ore 10:00 (le 19:00 in Italia) del 28 ottobre. Contemporaneamente verranno pubblicati i relativi comunicati stampa.

Can’t wait to pro and tell next week. pic.twitter.com/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Apple dovrebbe presentare anche un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6. In questo caso ci sarà lo stesso schermo attuale. Debutterà inoltre il nuovo iMac con chip M6. L’ultima novità sarà un iPad mini con schermo OLED, migliori altoparlanti e la fotocamera per FaceTime spostata sul lato lungo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi prodotti saranno in vendita dal 6 novembre.