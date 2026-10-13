Apple HomePod mini 2: nuovo smart speaker con Siri AI

Il dispositivo più atteso era ovviamente HomeView. Come previsto, Apple ha annunciato anche HomePod mini 2, nuovo smart speaker con Siri AI che sarà disponibile a partire dal 30 ottobre in cinque colori (anche in Italia). Può essere associato al nuovo set-top box Apple TV 4K per ottenere un sistema home theater o utilizzato come altoparlante per i Mac.

HomePod mini 2: specifiche e prezzo

HomePod mini 2 è disponibile in verde, rosa, blu, nero e bianco. È alto 84,3 millimetri e largo 97,9 millimetri. Nella parte superiore ci sono i controlli touch per aumentare/diminuire il volume, play/pausa (singolo tap), salto alla traccia successiva (doppio tap), salto alla traccia precedente (triplo tap) e Siri AI (tap e hold). Sound Glow è la funzionalità che permette di illuminare la parte superiore in sincronia con la musica.

Lo smart speaker integra sensori di temperatura e umidità, chip Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 e UWB, tre microfoni per interagire con Siri AI. La nuova versione dell’assistente digitale sarà però disponibile in inglese tramite aggiornamento software solo in Canada, Stati Uniti, India, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Regno Unito (in Italia c’è la vecchia Siri).

Il contesto personale è accessibile solo se viene abbinato ad un iPhone o iPad compatibile con Apple Inteligence. In tal caso può riconoscere la voce dei componenti della famiglia (fino a sei) ed eseguire varie attività, come trovare una ricetta nell’email, impostare un promemoria o aggiungere un prodotto alla lista della spesa.

HomePod mini 2 offre un suono a 360 gradi e, sfruttando la potenza del chip S10, analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica, intensità sonora e prestazioni acustiche. Due unità possono essere utilizzate come altoparlanti per i Mac, mentre con quattro unità è possibile ottenere un’esperienza surround in abbinamento al nuovo set-top box Apple TV 4K (quarta generazione).

Ovviamente può essere utilizzato per controllare i dispositivi smart nell’abitazione, inclusi quelli realizzati in collaborazione con LG e Schneider Electric. Gli utenti possono utilizzare i comandi vocali o l’app Home. Il prezzo di HomePod mini 2 è 169,00 euro.