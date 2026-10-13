 La nuova Apple TV 4K con chip A19: anche da noi, ma senza Siri AI
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La nuova Apple TV 4K con chip A19: anche da noi, ma senza Siri AI

Presentata la nuova Apple TV 4K con chip A19, audio surround e funzioni per la smart home: arriverà a novembre, anche in Italia a 349 euro.
La nuova Apple TV 4K con chip A19: anche da noi, ma senza Siri AI
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Presentata la nuova Apple TV 4K con chip A19, audio surround e funzioni per la smart home: arriverà a novembre, anche in Italia a 349 euro.
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Non ci sono solo il display HomeView, lo speaker HomePod mini 2 e i dispositivi della Home Collection tra le novità presentate oggi dalla mela morsicata. Un’altra new entry del catalogo è la nuova Apple TV 4K. È la quarta generazione del set-top box di Cupertino, che evolve facendo leva sulle capacità di Siri AI (ma non da noi, come vedremo più avanti), abilitando l’interazione vocale con l’assistente grazie ai tre microfoni integrati con tecnologia di cancellazione del rumore.

Tutto sulla nuova Apple TV 4K con Siri AI

A livello di specifiche tecniche, migliora le prestazioni rispetto al modello precedente. C’è infatti il chip A19 con decoder AV1 dedicato per ridurre il consumo di dati, CPU più veloce fino al 50% e GPU due volte più reattiva. A beneficiarne sono la navigazione tra i menu, le animazioni e la riproduzione dei contenuti.

Vale la pena concentrare l’attenzione anche sul telecomando, che ora supporta il sistema Find My con Precision Finding e un’opzione per riprodurre un suono. In altre parole, sarà più facile trovarlo quando finirà infilato tra i cuscini del divano.

Il design della nuova Apple TV 4K e il telecomando in dotazione

È possibile accoppiare il set-top box a un massimo di quattro HomePod o HomePod mini 2 per dar vita a un impianto surround che si configura da sé in base alla posizione nella stanza. Non mancano poi le funzionalità dedicate alla domotica, con la visualizzazione delle notifiche provenienti da un campanello compatibile, la possibilità di parlare con chi è alla porta e l’interazione con le apparecchiature della smart home, attraverso la connettività Wi-Fi e il protocollo Thread.

Funzionalità per la smart home sulla nuova Apple TV 4K

La nuova Apple TV 4K è in preordine da oggi in 30 Paesi di tutto il mondo, Italia compresa, al prezzo di 349 euro. Così come HomeView, arriverà poi sul mercato il 13 novembre. Inevitabilmente, da noi sarà priva delle funzioni legate a Siri AI, non ancora accessibile in Europa.

Fonte: Apple

Pubblicato il 13 ott 2026

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13 ott 2026
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