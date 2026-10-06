 Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
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Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026

Approfitta del forte sconto su Microsoft Surface Pro: la promozione è molto conveniente, rischia di andare sold out in fretta.
Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
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Approfitta del forte sconto su Microsoft Surface Pro: la promozione è molto conveniente, rischia di andare sold out in fretta.
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Ti segnaliamo la Grande Offerta Prime in corso sull’ultimo modello di Microsoft Surface Pro. Attenzione: nel momento in cui pubblichiamo questo pezzo sono rimaste poche unità, potrebbero andare sold out a breve, il consiglio per chi è interessato è di approfittarne il prima possibile. Fa parte della famiglia di dispositivi Copilot PC+ e, se abbinato alla tastiera ufficiale con Slim Pen diventa un laptop per la produttività in movimento.

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Prezzo minimo su Amazon per Microsoft Surface Pro

Integra il processore Snapdragon X Plus di Qualcomm con 8 core e NPU Hexagon con 45 TOPS per gestire le operazioni di intelligenza artificiale, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Ci sono poi il display touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici e una batteria che assicura un’autonomia fino a 16 ore con una ricarica. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. A racchiudere il tutto è un design ultraflessibile con sostegno a 165 gradi per poterlo posizionare in ogni angolazione. Per tutte le altre informazioni su specifiche tecniche e funzionalità supportate puoi fare riferimento alla scheda completa.

Microsoft Surface Pro diventa un laptop se abbinato alla tastiera

Con il forte sconto di oggi (-38%) lo puoi acquistare al prezzo finale di 749 euro, invece di 1.199 euro come da listino. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con la consegna a costo zero in pochi giorni, direttamente a casa tua. Come già scritto in apertura, ne sono rimaste poche unità a magazzino. È in promozione anche la tastiera che lo trasforma in un laptop.

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Domani, mercoledì 7 ottobre, sarà l’ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime. Per approfittare delle promozioni (ce ne sono migliaia, in ogni categoria dell’e-commerce) ti serve soltanto un abbonamento Prime. Puoi attivare la prova gratuita e accedere per 30 giorni a tutti i vantaggi della sottoscrizione, incluso lo streaming dei contenuti su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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