ASUS Vivobook con Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB SSD quasi a metà prezzo

Alla Festa delle Offerte Prime di Amazon ci sono tantissime occasioni, anche per avere un notebook potente senza spendere troppi soldi. In questo momento ad esempio ti segnaliamo l’ASUS Vivobook 15 che puoi avere a 529 euro, invece che 999 euro.

Dunque siamo davanti a uno sconto del 47% sul prezzo di partenza indicato da Amazon che ti permette di risparmiare 470 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Essendo un’offerta esclusiva per i clienti Prime se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Vivobook 15 a questo prezzo è un best buy

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra l’ASUS Vivobook 15 è un best buy assoluto e difficilmente puoi trovare qualcosa di meglio. Si presenta con un design pratico e leggero: 1,7 kg di peso e 17,9 mm di spessore. Offre un generoso display da 15,6 pollici con cornice sottile, trattamento arienti-riflesso e pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Inoltre ha una tastiera compatta con tastierino numerico, touchpad integrato e puoi aprirlo a 180°.

A bordo troviamo il potente processore Intel Core 5 con NPU integrata fino a 16 TOPS per garantire un eccellente supporto alle funzionalità con intelligenza artificiale. A sostegno ci sono 16 GB di RAM, un SSD PCIe 4.0 da 512 GB e il sistema operativo Windows 11 Home. Grazie alla porta HDMI potrai collegare un secondo monitor, mentre con le porte USB Type-A 2.0 e 3.2 Gen 1 puoi collegare periferiche come tastiera, mouse e pendrive. C’è anche una porta USB Type-C 3.2 Gen 1 e un’uscita per audio.

Davvero una grandissima opportunità da non farsi sfuggire assolutamente. Perciò prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a 529 euro, invece che 999 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.