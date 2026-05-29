 Intel Arc G3: nuovi chip per console portatili
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Intel Arc G3: nuovi chip per console portatili

Intel Arc G3 e Arc G3 Extreme sono i nuovi chip le console portatili che arriveranno sul mercato entro fine anno, tra cui Acer Predator Atlas 8.
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Intel Arc G3 e Arc G3 Extreme sono i nuovi chip le console portatili che arriveranno sul mercato entro fine anno, tra cui Acer Predator Atlas 8.
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Intel ha annunciato nuovi chip per console portatili. Arc G3 e Arc G3 Extreme sono i diretti concorrenti degli AMD Ryzen Z2. L’azienda californiana ha svelato i primi dettagli sull’architettura. Ulteriori informazioni verranno comunicate al Computex di Taipei. Acer ha svelato la console Predator Atlas 8 che arriverà sul mercato ad ottobre.

Intel Arc G3: principali specifiche

I nuovi chip Arc G3 e Arc G3 Extreme sono basati sull’architettura Panther Lake, la stessa dei processori Core Ultra Serie 3. Intel ha ridotto il numero di core della CPU, mantenendo però tutti i core della GPU. Ovviamente ci sono ottimizzazioni per incrementare l’autonomia. I chip supportano Windows 11 e quindi la modalità XBOX (interfaccia simile a quella delle console Microsoft).

Arc G3 integra una CPU a 14 core (2 Performance, 8 Efficiency e 4 Low Power Efficiency) con frequenza massima di 4,6 GHz e una GPU Arc B370 a 10 core con frequenza massima di 2,2 GHz. Arc G3 Extreme integra invece una CPU a 14 core (2 Performance, 8 Efficiency e 4 Low Power Efficiency) con frequenza massima di 4,7 GHz e una GPU Arc B390 a 12 core con frequenza massima di 2,3 GHz.

Entrambi i chip supportano fino a 96 GB di RAM LPDDR5X, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 e le tecnologie XeSS 3. Le prime console con Arc G3 saranno Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+ e OneXPlayer.

Acer Predator Atlas 8: specifiche complete

Acer ha svelato le specifiche complete della console Predator Atlas 8. Verrà offerta con i chip Arc G3 e Arc G3 Extreme. Ha uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate di 120Hz.

Acer Predator Atlas 8

Queste sono le altre specifiche: fino a 24 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, due altoparlanti da 2 Watt, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, jack audio da 3,5 millimetri, due porte Thunderbolt 4 (USB-C), card reader microSD, pulsanti A B X Y, D-Pad, due joystick analogici, due bumper, due trigger, lettore di impronte digitali e batteria fino a 80 Wh.

Fonte: Intel

Pubblicato il 29 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
29 mag 2026
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