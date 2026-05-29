Qualcomm Snapdragon C: nuovo chip per notebook economici

Qualcomm ha annunciato un nuovo chip per notebook economici con Windows 11. Snapdragon C verrà integrato in dispositivi con prezzo base di 300 dollari. Dovrebbe consentire a Microsoft di riprendersi dallo “shock” causato dall’arrivo del MacBook Neo. Uno dei primi notebook è Acer Aspire Go 15. Arriverà sul mercato entro fine anno.

Snapdragon C contro A18 Pro?

Qualcomm offre già processori Arm per notebook Windows, ovvero le serie Snapdragon X e X2. Uno dei migliori è lo Zenbook A14 di ASUS, ma appartiene alla fascia alta (il prezzo è circa 1.600 euro). L’annuncio del MacBook Neo da parte di Apple ha scosso il mercato, in quanto gli utenti possono usare l’ottimo macOS Tahoe spendendo solo 699 euro. In soccorso di Microsoft è arrivata Qualcomm con il nuovo chip Snapdragon C.

L’azienda californiana non ha pubblicato le specifiche. Ha però confermato che integra una CPU Kryo e non Oryon (come quella degli Snapdragon X2). È inoltre presente una NPU che consente l’esecuzione locale delle app AI, ma non soddisfa i requisiti minimi dei Copilot+ PC.

Qualcomm spiega che il processore è progettato per notebook economici con prestazioni sufficienti all’esecuzione delle attività quotidiane di studenti, famiglie e piccole aziende. I dispositivi sono silenziosi (senza ventole) e offrono un’elevata autonomia. Tra i partner ci sono Acer, HP e Lenovo.

Acer Aspire Go 15

Il nuovo Acer Aspire Go 15 ha uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel) e integra il processore Snapdragon C, affiancato da un massimo di 8 GB di RAM e SSD fino a 512 GB.

Sono inoltre presenti webcam full HD, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, uscita HDMI 1.4, jack audio e batteria da 53 Wh. Non è noto il prezzo.

Acer ha annunciato anche lo Swift Spin 14 AI, un convertibile con schermo touch da 14 pollici (1920×1200 pixel), processori Snapdragon X2 Elite/Plus, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, webcam full HD, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, jack audio, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A e batteria da 65 Wh. Sarà in vendita da luglio. Non è noto il prezzo.