Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold

Mate XTs Ultimate Design è il secondo smartphone tri-fold di Huawei. La dimensione degli schermi non è cambiata rispetto al Mate XT Ultimate Design (venduto anche in Europa), ma il produttore cinese ha ridotto lo spessore e migliorato le fotocamera. Annunciato anche il nuovo tablet MatePad Mini.

Huawei Mate XTs Ultimate Design: specifiche

Il Mate XTs Ultimate Design ha lo stesso design del primo modello. Grazie a due cerniere è possibile ottenere uno smartphone con uno schermo OLED da 10,2 pollici (2232×3184 pixel). Larghezza e spessore sono 219 e 4,75 millimetri, rispettivamente. Huawei ha ridotto lo spessore delle cerniere e incrementato la resistenza.

Con due parti si ottiene uno schermo da 7,9 pollici (2232×2048 pixel), mentre lo spessore aumenta a 7,45 millimetri. Quando completamente chiuso, lo smartphone ha uno schermo da 6,4 pollici (2232×1008 pixel) e uno spessore di 12,8 millimetri. Huawei ha integrato il processore Kirin 9020, affiancato da 16 GB di RAM e 256/512 MB o 1 TB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 40 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5.5x), fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è HarmonyOS 5.1. Non è noto se arriverà in Europa.

Huawei MatePad Mini: specifiche

Il MatePad Mini ha uno schermo OLED da 8,8 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. Huawei non ha svelato il processore (forse un Kirin 9010). La dotazione hardware comprende 12/16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS e Galileo, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 6.400 mAh. Il sistema operativo è HarmonyOS 5.1. Non è noto se arriverà in Europa.