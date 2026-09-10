Quando arriva Siri AI in italiano? Non c'è ancora una data

Assistendo alla presentazione dei nuovi prodotti Apple, tra i quali spicca iPhone Duo per ovvie ragioni, è parso chiaro quanto la mela morsicata punti su Siri AI. L’evoluzione del suo assistente virtuale sembra centrale nella visione di un gruppo che forse ha abbracciato più tardi di altri il trend dell’intelligenza artificiale, ma ora ha tutte le intenzioni di recuperare il terreno perduto. Rimane una domanda: quando sarà disponibile in italiano?

Siri AI ancora lontano dall’Europa e dall’Italia

Le uniche informazioni certe sono quelle provenienti dai comunicati ufficiali. E una postilla inclusa in quelli pubblicati ieri fa riferimento proprio a questo. La riportiamo di seguito.

Siri AI è disponibile in versione beta su iOS 27 e richiede un dispositivo con Apple Intelligence, impostato su una lingua supportata. Disponibile in inglese al momento del lancio.

In un primo momento, l’accesso non sarà esteso all’Europa (più precisamente all’Unione europea). Il motivo è da ricercare negli obblighi di interoperabilità previsti dal Digital Markets Act. Non c’è nemmeno una data indicativa.

Inizialmente, Siri AI non sarà disponibile nell’Unione europea su iOS.

È inoltre prevista una soglia di età minima al di sotto della quale viene impedito l’accesso al nuovo assistente.

Siri AI non è disponibile per chi ha meno di 13 anni.

Per quanto riguarda invece le lingue supportate, al di là dell’inglese già citato ne arriveranno altre cinque nel mese di ottobre, ovvero francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Manca una parte dell’esperienza utente

Senza l’accesso a Siri AI, l’esperienza offerta sui nuovi dispositivi rischia di rimanere azzoppata. Non lo diciamo noi, lo sottolinea il gruppo di Cupertino elogiando le capacità della tecnologia sviluppata. E per un prodotto che parte da 2.369 euro (arrivando fino a 3.869 euro) potrebbe essere difficile da digerire.

Attenzione: Siri AI non dev’essere confuso con Apple Intelligence. La suite di cui l’assistente fa parte è già disponibile per noi da oltre un anno.