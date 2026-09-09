Adobe Acrobat, l'AI rinnova i CV e trasforma i PDF in presentazioni

Adobe annuncia nuove funzioni di intelligenza artificiale per Acrobat, con l’ambizione di accelerare il passaggio da un documento a una sintesi utilizzabile, e poi a una presentazione pronta da condividere.

Adobe Acrobat, arrivano nuovi strumenti AI per PDF, CV e presentazioni

L’assistente AI può trasformare un file in un rapporto interattivo con grafici, immagini e navigazione integrata, oppure in una presentazione. L’utente può poi chiedere modifiche all’assistente o intervenire direttamente sul risultato. Di che prepararsi a una riunione senza dover ricostruire ogni diapositiva.

Per prendere visione di una ricerca durante gli spostamenti, Acrobat propone anche dei podcast in cui due voci discutono del suo contenuto, oltre a riassunti audio.

Con Stylize, Adobe si rivolge piuttosto a chi desidera curare un CV, una fattura o un rapporto senza competenze grafiche. Lo strumento raccomanda modelli Adobe Express adatti al documento e ne rifà l’impaginazione. L’editore assicura che testi e immagini vengono conservati, con la possibilità di ritoccare il risultato.

Student Spaces è ora disponibile gratuitamente per gli studenti di tutto il mondo, in inglese. Lo strumento trasforma gli appunti manoscritti in testo digitale, genera schede di sintesi modificabili e adatta i propri quiz alle risposte dell’utente per individuare le nozioni da ripassare. È inoltre accessibile nell’app Acrobat su Android.

Le aziende potranno interrogare le loro montagne di file

In Acrobat Studio per le aziende, Knowledge Base consente di porre domande su una raccolta di documenti, alimentata in particolare da SharePoint o Google Drive. Un servizio clienti potrà così ritrovare una procedura, anche da Slack o Teams, con risposte che rimandano ai passaggi di origine.

La funzione Analyzer è rivolta ai team finanziari, agli acquisti e alle operazioni. Lo strumento estrae informazioni precise da migliaia di documenti, come le scadenze o le clausole di risoluzione dei contratti, per poi raccoglierle in tabelle esportabili.