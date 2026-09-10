Gemini, la scorciatoia per ricordare ciò che appare sullo schermo

La funzione “Ricorda” permette a Gemini di salvare le informazioni che l’utente sta visualizzando sullo schermo, così da poterle recuperare in un secondo momento o usarlo come contesto nelle risposte successive. Google sta per aggiungere un pulsante dedicato direttamente al pannello di Gemini, quello che compare sopra le altre app quando si richiama l’assistente. Finora, invece, era necessario utilizzare il menu di condivisione di Android per attivarlo. Un passaggio poco intuitivo che rischia di scoraggiarne l’utilizzo.

Gemini impara a ricordare: la nuova funzione arriva su Android

Analizzando il codice dell’ultima versione dell’app Google (17.56.14), Android Authority ha scoperto e attivato con successo questa novità. Quando Gemini viene richiamato al di fuori della propria app dedicata, appare un nuovo pulsante “Ricorda” con un’icona a forma di segnalibro. Se l’azione viene attivata, l’assistente conferma di aver registrato le informazioni che gli è stato chiesto di memorizzare.

Lo strumento offre la possibilità di selezionare con precisione quali elementi dello schermo debbano essere registrati, evitando che Gemini prenda in considerazione informazioni visualizzate, ma non pertinenti per l’utente. Questo sistema è molto più pratico rispetto al dover fare uno screenshot e poi inviarlo manualmente a Gemini.

Disponibilità

La scorciatoia “Ricorda” dovrebbe essere disponibile a breve sui dispositivi compatibili, dato che sembra già funzionante. Ma per il momento, Google non ha comunicato nulla al riguardo.