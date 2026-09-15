Elon Musk ritira l'accusa contro Apple, ma non contro OpenAI

X e SpaceXAI hanno ritirato l’accusa contro Apple (PDF), ovvero quella di aver sfruttato la sua posizione dominante per ostacolare la diffusione di Grok a vantaggio di ChatGPT. Non è noto il motivo di questa decisione. Le aziende di Elon Musk proseguiranno invece lo scontro con OpenAI, quindi la questione verrà risolta in tribunale (non si conosce ancora la data delle prime udienze).

Musk vincerà al terzo tentativo?

La denuncia contro Apple e OpenAI era stata presentata a fine agosto 2025. Dopo oltre un anno non è ancora iniziato il processo in tribunale. All’inizio di ottobre, le due aziende avevano chiesto di respingere la causa, ma il giudice ha stabilito che può continuare.

Elon Musk aveva criticato l’accordo del 2024 tra Apple e OpenAI che prevede l’integrazione di ChatGPT in iOS. Circa un anno dopo, X e xAI hanno presentato la denuncia, evidenziando che la partnership avrebbe creato un monopolio nei mercati di smartphone e chatbot AI. Secondo Musk, Apple penalizza intenzionalmente le app Grok e X per dare maggiore visibilità all’app ChatGPT. Ciò rappresenta una violazione della legge antitrust.

X e SpaceXAI (che oggi include xAI) hanno deciso di ritirare l’accusa contro Apple. Non è noto se tra le parti è stato sottoscritto un accordo extragiudiziale. Si tratta di una rinuncia volontaria con preclusione di una nuova domanda. Ciò significa che le due aziende non potranno più avviare azioni legali con la stessa accusa.

Prosegue invece lo scontro con OpenAI, in quanto avrebbe sfruttato l’accordo con Apple per monopolizzare il mercato dei chatbot. L’azienda guidata da Sam Altman ha dichiarato che non ha ottenuto nessun vantaggio dalla partnership con Apple (guadagni dagli abbonamenti). Tra l’altro, l’azienda di Cupertino ha denunciato OpenAI per furto di segreti commerciali.

Elon Musk ha già incassato due sconfitte a maggio e giugno. Riuscirà ad ottenere una vittoria contro OpenAI al terzo tentativo?