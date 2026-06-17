Nuova sconfitta di Elon Musk in tribunale contro OpenAI

La giudice Rita Lin del tribunale di San Francisco ha nuovamente respinto la causa intentata da xAI contro OpenAI per il furto di segreti commerciali da parte di un ex dipendente. Elon Musk subisce quindi la seconda sconfitta in un mese, dopo quella del tribunale di Oakland sulla presunta violazione degli accordi contrattuali.

Non c’è nessuna prova a sostegno dell’accusa

Dopo aver denunciato il dipendente “traditore” (Xuechen Li), xAI aveva denunciato anche OpenAI, in quanto destinataria delle informazioni riservate (Li è stato assunto dall’azienda guidata da Sam Altman). L’ex ingegnere senior avrebbe sottratto documenti confidenziali sul chatbot Grok.

A fine febbraio, la giudice Rita Lin ha approvato la mozione presentata da OpenAI per respingere la causa, affermando che xAI non fornito prove sulla presunta complicità di OpenAI. L’azienda di Elon Musk (oggi sussidiaria di SpaceX) ha quindi presentato una versione modificata della denuncia il mese successivo.

OpenAI ha chiesto nuovamente di respingere la causa e la giudice ha nuovamente emesso una sentenza a suo favore (PDF). Stavolta ha tuttavia specificato che la decisione è definitiva. Ciò significa che xAI non può presentare altre denunce modificate.

La giudice ha evidenziato che è normale chiedere dettagli sui precedenti impieghi durante un colloquio di lavoro, ma ciò non prova che Li abbia divulgato segreti commerciali. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato:

Questa causa legale infondata non è mai stata altro che l’ennesimo fronte della continua campagna di molestie del signor Musk.

Non sono note le prossime mosse di xAI (non è arrivato nessun commento ufficiale). È ancora in corso l’azione legale contro l’ex dipendente, accusato di violazione del contratto di assunzione (obbligo di riservatezza), furto di segreti commerciali, accesso abusivo a computer e frode.