Novità per rimborsi Trenitalia: antitrust accetta gli impegni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso l’istruttoria avviata a dicembre 2025, accettando gli impegni presentati da Trenitalia. La società semplificherà la procedura di richiesta dei rimborsi, potenzierà i canali per la presentazione e realizzerà una pagina web con tutte le informazioni utili ai clienti.

Non serve più l’attestazione di rinuncia al viaggio

In base al Regolamento UE 2021/782, i passeggeri ferroviari possono chiedere il rimborso integrale del biglietto se è prevedibile che il treno giunga alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 60 minuti, in caso partenza dopo l’orario previsto, perdita di coincidenza o soppressione del treno. Trenitalia prevede però un onere aggiuntivo per ricevere il rimborso, non contemplato dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari.

I clienti devono ottenere un’attestazione di rinuncia al viaggio “nel momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio da parte del personale Trenitalia o chiamando il Call Center al numero 063000 (attivo tutti i giorni 24h su 24h)“, come scritto nella comunicazione (SMS o email) inviata. Una volta assolto il predetto onere, il consumatore può chiedere, entro un anno, il rimborso integrale del biglietto (senza trattenute) attraverso quattro canali: biglietteria, posta ordinaria, call center o form online (le ultime due opzioni sono riservate ai biglietti digitali).

L’autorità antitrust ha chiuso l’istruttoria accettando gli impegni vincolanti di Trenitalia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, la società eliminerà l’obbligo di ottenere l’attestazione di rinuncia al viaggio. A partire dal 1 giugno sono stati potenziati i canali utilizzabili per la presentazione della richiesta di rimborso. In particolare, Trenitalia ha esteso l’orario di disponibilità della chat online dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (tutti i giorni) rispetto all’attuale operatività prevista dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (tutti i giorni).

Infine, Trenitalia realizzerà entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento un’apposita pagina web per fornire agli utenti le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Verranno riportate indicazioni operative su modalità, termini e canali disponibili per accedere agli strumenti necessari, tra cui la presentazione della domanda di rimborso o di indennizzo da ritardo. Il link alla pagina verrà inserito nella comunicazione inviata ai passeggeri.