 Musk perde la causa, insulta la giudice e annuncia ricorso
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Musk perde la causa, insulta la giudice e annuncia ricorso

Dopo la lettura del verdetto, Elon Musk ha insultato la giudice (il post è stato successivamente cancellato) e confermato che presenterà appello.
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Dopo la lettura del verdetto, Elon Musk ha insultato la giudice (il post è stato successivamente cancellato) e confermato che presenterà appello.
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La giuria del tribunale di Oakland ha emesso ieri sera un verdetto a favore di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman. Sono stati pienamente accolti gli argomenti difensivi degli avvocati dell’azienda californiana. Elon Musk ha comunicato che presenterà appello, dopo aver pubblicato un post offensivo (successivamente cancellato) nei confronti della giudice.

Sentenza emessa da una giudice attivista

I nove giurati hanno deliberato che la denuncia di Elon Musk è stata presentata in ritardo (agosto 2024). I fatti contestati a OpenAI, Altman e Brockman risalgono a prima del 2021, quindi è stato superato il periodo di prescrizione (tre anni). Non sono state pertanto esaminate le accuse di violazione degli accordi iniziali e ingiusto arricchimento, oltre a quella di favoreggiamento per Microsoft.

William Savitt (un avvocato di OpenAI) ha dichiarato che quello di Musk era un tentativo ipocrita di sabotare un concorrente. Alcune ore dopo la lettura del verdetto, Musk ha sfogato la sua rabbia contro la giudice Yvonne Gonzalez Rogers con un post offensivo (successivamente cancellato):

Questo dimostra perché la sentenza della terribile giudice attivista di Oakland, che ha semplicemente usato la giuria come pretesto, crea un precedente così pericoloso. Ha di fatto concesso una licenza gratuita per saccheggiare le organizzazioni benefiche, a patto di mantenere il silenzio per qualche anno!

Con un altro post ha sottolineato che il verdetto è basato solo su un cavillo temporale e che presenterà appello:

Per quanto riguarda il caso OpenAI, il giudice e la giuria non si sono mai pronunciati sul merito della causa, ma solo su un cavillo temporale. Chiunque abbia seguito il caso nel dettaglio non ha dubbi sul fatto che Altman e Brockman si siano effettivamente arricchiti a scapito di un ente benefico. L’unica domanda è QUANDO l’abbiano fatto! Presenterò ricorso alla Corte d’Appello del Nono Circuito, perché creare un precedente per saccheggiare gli enti benefici è incredibilmente dannoso per la filantropia negli Stati Uniti. OpenAI è stata fondata per il bene di tutta l’umanità.

L’esito del processo di primo grado potrebbe avere conseguenze (positive e negative) per le quotazioni in Borsa di OpenAI e SpaceX (previste nei prossimi mesi).

Fonte: Elon Musk su X

Pubblicato il 19 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 mag 2026
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