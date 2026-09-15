 Claude potrà collegarsi al conto in banca e gestire i soldi
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Claude potrà collegarsi al conto in banca e gestire i soldi

Anthropic testa la funzione Money per collegare Claude al conto corrente. L'AI analizzerà spese e budget per offrire consigli finanziari su misura.
Claude potrà collegarsi al conto in banca e gestire i soldi
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Anthropic testa la funzione Money per collegare Claude al conto corrente. L'AI analizzerà spese e budget per offrire consigli finanziari su misura.
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L’AI diventerà presto un personal assistant per le nostre finanze di tutti i giorni, o almeno è quello che vuole fare Anthropic con Claude. L’azienda, infatti, sta testando una nuova funzionalità per aiutare a gestire meglio il proprio budget quotidiano.

Presto si potrà collegare Claude al conto in banca

Per le persone che non amano gestire le proprie finanze da sole, la funzionalità “Money” che Anthropic sta implementando su Claude potrebbe essere decisamente interessante. TestingCatalog, infatti, ha scoperto una sezione “Money” nell’applicazione Claude per iOS.

La funzionalità accoglie l’utente con la frase Comprendi meglio le tue finanze con Claude. Viene poi proposto di collegare l’applicazione ai propri conti bancari, così come la possibilità di porre domande a Claude su argomenti come le proprie spese o i propri progetti.

Un’esclusiva per gli USA all’inizio?

Si immagina che, a seguito di questa autorizzazione concessa, Claude potrà di propria iniziativa iniziare ad analizzare le finanze dell’utente, che si tratti di pagamenti ricorrenti o di spese occasionali, e potrà individuare delle tendenze. Elaborando un profilo dell’individuo, l’AI potrà poi potenzialmente offrire consigli mirati in materia di gestione delle finanze.

Per il momento, si sa che la funzionalità è in fase di sviluppo, ma non si sa ancora quali dati esattamente potrà utilizzare, né se Claude avrà la possibilità di effettuare azioni indipendenti. Inoltre, da quanto il leaker ha potuto mostrare, non sembra per il momento che esista una versione desktop di “Money”. Infine, vista la questione molto delicata delle finanze personali, si immagina che la funzionalità dovrebbe, almeno inizialmente, essere riservata esclusivamente agli Stati Uniti.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 15 set 2026

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