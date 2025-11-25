App Tracking Transparency: indagine su Apple in Polonia

L’autorità antitrust della Polonia (UOKiK) ha avviato un’indagine nei confronti di Apple per abuso di posizione dominante nel mercato dell’advertising mobile. L’azienda di Cupertino sfrutterebbe la funzionalità App Tracking Transparency (ATT) a proprio vantaggio, danneggiando i concorrenti. A fine ottobre, Apple ha minacciato di disattivare ATT in Europa.

Restrizione della concorrenza con ATT?

App Tracking Transparency è la funzionalità, introdotta con iOS 14.5, che permette agli utenti di accettare o negare il tracciamento a scopo pubblicitario. Al primo avvio di un’app viene mostrato un pop-up con la richiesta del consenso. I dati raccolti durante l’uso dell’app verranno utilizzati per gli annunci personalizzati.

L’autorità antitrust della Polonia ha avviato un’indagine perché Apple abuserebbe della sua posizione dominante attraverso un comportamento sleale. Per le app di terze parti viene mostrato un pop-up con due pulsanti: Chiedi all’app di non tracciarti e Consenti. Per le app di Apple vengono invece mostrati due pulsanti differenti: Attiva annunci personalizzati e Disattiva annunci personalizzati.

Secondo il Presidente di UOKiK, questa differenza avvantaggerebbe Apple. Gli utenti potrebbero consentire il tracciamento a favore dell’azienda californiana in numero maggiore rispetto ai concorrenti. La funzionalità ATT rispetta la legge sulla privacy, ma non quella antitrust perché gli inserzionisti di terze parti verrebbero penalizzati.

Se la violazione verrà confermata al termine dell’indagine, Apple rischia una sanzione fino al 10% delle entrate annuali in Polonia. Un portavoce dell’azienda di Cupertino ha dichiarato:

Non sorprende che l’industria del tracciamento dei dati continui ad opporsi ai nostri sforzi per restituire agli utenti il ​​controllo sui propri dati, e ora una forte pressione potrebbe costringerci a ritirare questa funzionalità, a svantaggio dei consumatori europei. Collaboreremo con l’autorità garante della concorrenza polacca per garantire che Apple possa continuare ad offrire agli utenti questo prezioso strumento per la privacy.

Sulla funzionalità ATT sono state avviate indagini anche in Germania, Romania e Italia. L’autorità antitrust francese ha inflitto ad Apple una sanzione di 150 milioni di euro.

