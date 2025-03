Apple perde appello: più controlli in Germania

Apple ha perso l’appello contro l’autorità antitrust della Germania, quindi potrà essere sottoposta a controlli più stringenti in base al German Competition Act. A metà febbraio sono stati pubblicati i risultati preliminari della prima indagine avviata a giugno 2022 sulla funzionalità App Tracking Transparency.

Azienda di primaria importanza

In base alla nuova versione del German Competition Act, applicato da gennaio 2021, il Bundeskartellamt ha designato Apple come “azienda di primaria importanza per concorrenza” ad aprile 2023. In pratica è una designazione equivalente a quella di gatekeeper prevista dal Digital Markets Act.

L’azienda di Cupertino è pertanto soggetta a controlli più stringenti da parte dell’autorità antitrust tedesca, in quando occupa una posizione dominante in diversi mercati. Come dimostrano i risultati preliminari dell’indagine avviata sulla funzionalità App Tracking Transparency, Apple può danneggiare la concorrenza con pratiche commerciali scorrette.

L’azienda californiana aveva presentato appello contro la designazione. In seguito all’udienza del 28 gennaio, il giudice della Corte di Giustizia federale ha stabilito che la designazione è corretta. Apple non ha ovviamente apprezzato la decisione:

Apple è orgogliosa di essere un motore per l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la competizione in ogni mercato in cui operiamo. Non siamo d’accordo con la decisione presa oggi dalla Corte di Giustizia federale di sostenere la designazione dell’autorità antitrust che sminuisce il valore di un modello di business che mette al centro la privacy e la sicurezza degli utenti.

Altre aziende soggette a maggiori controlli in Germania sono Amazon, Google, Meta e Microsoft. Il Presidente del Bundeskartellamt ha dichiarato: