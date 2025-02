Apple abusa del suo potere con la funzionalità ATT

L’autorità antitrust della Germania (Bundeskartellamt) ha pubblicato i risultati preliminari dell’indagine avviata a giugno 2022. Apple avrebbe abusato del suo potere di mercato dando alle sue app un trattamento preferenziale per quanto riguarda la funzionalità App Tracking Transparency (ATT).

Auto-preferenza vietata anche dal DMA

La funzionalità ATT è stata introdotta ad aprile 2021 con iOS 14.5. Consente agli utenti di bloccare il tracciamento da parte delle app e quindi di usare i dati per le inserzioni pubblicitarie. A partire da aprile 2023, Apple è soggetta a controlli più rigidi sulla base del German Competition Act.

Gli sviluppatori delle app devono ottenere un consenso esplicito dagli utenti attraverso uno specifico pop-up mostrato al primo avvio dell’app. Viene anche chiesto il consenso per accedere all’Identifier for Advertisers (IDFA) usato dagli inserzionisti per identificare il dispositivo.

L’autorità antitrust tedesca ha rilevato tre pratiche scorrette. I requisiti più stringenti di ATT si applicano solo alle app di terze parti, non alle app di Apple. Le app di terze parti mostrano quattro richieste di consenso consecutive, mentre le app di Apple ne mostrano solo due. Infine, la richiesta per le app di Apple incoraggia ad accettare il consenso, mentre quella delle app di terze parti invita gli utenti a rifiutare il consenso.

Questo trattamento preferenziale è vietato anche dal Digital Markets Act. Un portavoce di Apple ha dichiarato: