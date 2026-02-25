Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: novità, prezzi e promo

Tris di nuovi smartphone dall’evento Unpacked, proprio come atteso: la linea Samsung Galaxy S26 è ufficiale. E in linea con il trend del momento, al consueto upgrade hardware si affianca una dose massiccia di intelligenza artificiale. La ciliegina sulla torta è il Privacy Display presente sul modello Ultra, già avvistato in anteprima.

Cosa c’è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy S26

S26, S26+ e S26 Ultra, tutti potenziati dalle funzionalità di Galaxy AI e con miglioramenti che riguardano soprattutto il comparto fotografico. Ci sono ad esempio la tecnologia ProScaler per il ridimensionamento delle immagini e il motore mDNIe (Digital Natural Image engine) per la massima fedeltà nella riproduzione della gamma cromatica. A livello software le novità sono davvero tante e, come anticipato, molte fanno leva sugli algoritmi.

Concentriamoci sul Privacy Display. È una prima assoluta per il settore, di fatto va a integrare ciò che fino a oggi è stato possibile fare solo appiccicando pellicole extra sul pannello, evitando che le informazioni mostrate siano visibili da un’angolazione non frontale.

Funziona controllando il modo in cui i pixel disperdono la luce, preservando al tempo stesso la qualità di visione completa da tutte le direzioni quando disattivato. Si può personalizzare, scegliendo quando abilitarlo, ad esempio durante l’inserimento di PIN, sequenze e password.

Le specifiche tecniche di S26, S26+ e S26 Ultra

Il sistema operativo preinstallato è per tutti Android 16 con personalizzazione One UI 8.5 e il nuovo Bixby. Di seguito le specifiche tecniche dei tre modelli annunciati.

Samsung Galaxy S26

Display da 6,3 pollici FHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X, refresh adattivo a 120 Hz e Vision Booster;

processore Samsung Exynos 2600;

12 GB di RAM;

256 GB o 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultragrandangolare f/2.2), 50 megapixel (grandangolare con zoom ottico 2x, f/1.8) e 10 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2.4);

fotocamera frontale da 12 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4;

certificazione IP68;

batteria da 4.300 mAh con ricarica cablata da 25 W e Fast Wireless Charging 2.0;

dimensioni 71,7×149,6×7,2 mm, peso 167 g.

Samsung Galaxy S26+

Display da 6,7 pollici QHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X, refresh adattivo a 120 Hz e Vision Booster;

processore Samsung Exynos 2600;

12 GB di RAM;

256 GB o 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultragrandangolare f/2.2), 50 megapixel (grandangolare con zoom ottico 2x, f/1.8) e 10 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2.4);

fotocamera frontale da 12 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0;

certificazione IP68;

batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e Super Fast Wireless Charging;

dimensioni 75,8×158,4×7,3 mm, peso 190 g.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Display da 6,9 pollici QHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X, refresh adattivo a 120 Hz e Vision Booster;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 50 megapixel (ultragrandangolare f/1.9), 200 megapixel (grandangolare con zoom ottico 2x, f/1.4), 50 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 10x, OIS, f/2.9) e 10 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2.4);

fotocamera frontale da 12 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0;

certificazione IP68;

batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 60 W e wireless PowerShare;

dimensioni 78,1×163,6×7,9 mm, peso 214 g.

Prezzi, disponibilità e una promozione per il lancio

Infine, i prezzi di tutti e tre i modelli per il mercato italiano. Le colorazioni condivise dall’intera gamma sono Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue.

Galaxy S26: 12/256 GB a 1.029 euro, 12/512 GB a 1.229 euro;

Galaxy S26+: 12/256 GB a 1.289 euro, 12/512 GB a 1.489 euro;

Galaxy S26 Ultra: 12/256 GB a 1.499 euro, 12/512 GB a 1.699 euro, 16 GB/1 TB a 1.999 euro.

In occasione del lancio, Samsung propone una promozione per raddoppiare lo storage, mantenendo inalterata la spesa. Disponibile sullo store ufficiale, presso gli operatori e i rivenditori online, permette ad esempio di ottenere il Galaxy S26 Ultra da 512 GB con la stessa spesa della versione da 256 GB.