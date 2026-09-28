 Windows 11, l'aggiornamento KB5002907 manda in tilt Office
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11, l'aggiornamento KB5002907 manda in tilt Office

Microsoft sospende KB5002907 dopo i problemi con Office. L'aggiornamento può far comparire l'errore Prodotto senza licenza.
Windows 11, l'aggiornamento KB5002907 manda in tilt Office
Informatica Sistemi operativi
Microsoft sospende KB5002907 dopo i problemi con Office. L'aggiornamento può far comparire l'errore Prodotto senza licenza.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

A dire il vero, non si può certo accusare Microsoft di essere avara di aggiornamenti per il proprio sistema operativo, nel bene e nel male… Alcuni aggiornamenti, infatti, fanno più che altro danni, come nel caso dell’update facoltativo KB5002907 per Microsoft 365 Apps.

In alcuni casi, infatti, chi aveva acquistato regolarmente una licenza perpetua di Office 2016 o Office 2019 si è ritrovato con un software improvvisamente classificato come “Prodotto senza licenza“. In altre parole, una licenza pagata e regolarmente acquistata è diventata, agli occhi di Office, carta straccia. E non è finita qui. L’aggiornamento ha addirittura disinstallato completamente gli strumenti professionali. Per un update, decisamente un modo originale per ricordare agli utenti che gli aggiornamenti automatici non sono sempre una buona notizia…

Microsoft fa marcia indietro e sospende l’aggiornamento su Windows 11

Le installazioni interessate sono tutte versioni Office 2016 e Office 2019 Home & Business (licenze perpetue/acquisti singoli). Il denominatore comune è KB5002907, un aggiornamento rilasciato intorno al 23 settembre e presentato come destinato alle installazioni obsolete di Microsoft 365 Apps, ma si installa chiaramente anche su versioni perpetue (senza abbonamento) di Office e ne altera lo stato di attivazione.

La buona notizia, però, è che Microsoft sembra aver preso coscienza del problema. Infatti, ha deciso di sospendere la distribuzione dell’aggiornamento KB5002907. Siamo a conoscenza di queste segnalazioni e abbiamo sospeso l’aggiornamento, ma stiamo indagando sulle cause, conferma l’azienda di Redmond. Ulteriori informazioni destinate ai clienti saranno comunicate attraverso i canali appropriati.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 28 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Linux: la distro postmarketOS cambia nome e diventa Nura

Linux: la distro postmarketOS cambia nome e diventa Nura
Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico

Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico
Qualcomm annuncia il supporto Linux per Snapdragon X2

Qualcomm annuncia il supporto Linux per Snapdragon X2
GrapheneOS su Motorola Signature 27, sarà il primo non-Pixel

GrapheneOS su Motorola Signature 27, sarà il primo non-Pixel
Linux: la distro postmarketOS cambia nome e diventa Nura

Linux: la distro postmarketOS cambia nome e diventa Nura
Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico

Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico
Qualcomm annuncia il supporto Linux per Snapdragon X2

Qualcomm annuncia il supporto Linux per Snapdragon X2
GrapheneOS su Motorola Signature 27, sarà il primo non-Pixel

GrapheneOS su Motorola Signature 27, sarà il primo non-Pixel
Tiziana Foglio
Pubblicato il
28 set 2026
Link copiato negli appunti