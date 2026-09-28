Windows 11, l'aggiornamento KB5002907 manda in tilt Office

A dire il vero, non si può certo accusare Microsoft di essere avara di aggiornamenti per il proprio sistema operativo, nel bene e nel male… Alcuni aggiornamenti, infatti, fanno più che altro danni, come nel caso dell’update facoltativo KB5002907 per Microsoft 365 Apps.

In alcuni casi, infatti, chi aveva acquistato regolarmente una licenza perpetua di Office 2016 o Office 2019 si è ritrovato con un software improvvisamente classificato come “Prodotto senza licenza“. In altre parole, una licenza pagata e regolarmente acquistata è diventata, agli occhi di Office, carta straccia. E non è finita qui. L’aggiornamento ha addirittura disinstallato completamente gli strumenti professionali. Per un update, decisamente un modo originale per ricordare agli utenti che gli aggiornamenti automatici non sono sempre una buona notizia…

Microsoft fa marcia indietro e sospende l’aggiornamento su Windows 11

Le installazioni interessate sono tutte versioni Office 2016 e Office 2019 Home & Business (licenze perpetue/acquisti singoli). Il denominatore comune è KB5002907, un aggiornamento rilasciato intorno al 23 settembre e presentato come destinato alle installazioni obsolete di Microsoft 365 Apps, ma si installa chiaramente anche su versioni perpetue (senza abbonamento) di Office e ne altera lo stato di attivazione.