Windows 11 26H2 sempre più vicino, trovati i file di installazione

Tutto confermato, più o meno: come anticipato ieri, sta per arrivare Windows 11 26H2. Nell’articolo precedente abbiamo ipotizzato un lancio già entro questa settimana o, al più tardi, durante la prossima, ma sempre tra il martedì e il mercoledì (come avviene solitamente per i Patch Tuesday). Ora possiamo dare quasi per certo che la nuova versione del sistema operativo arriverà nella notte italiana tra oggi e domani.

Poche ore al lancio di Windows 11 26H2?

A renderlo noto è la redazione del sito Windows Latest, che ha scovato i file di installazione caricati sui server ufficiali, sotto forma di archivi compressi ESD (Electronic Software Distribution), gli stessi utilizzati dallo strumento Media Creation Tool per ottenere ISO e unità USB con cui procedere al setup.

La build associata alla prima versione di Windows 11 26H2 che verrà distribuita sarà la 26300.9457. Ora si attende solo la conferma da parte di Microsoft, poi prenderà il via la fase di rollout.

Va precisato che l’utente finale non scarica mai direttamente gli ESD (lo si può fare, ma con tool di terze parti). Il loro upload sui server ufficiali rappresenta comunque un forte indizio, solitamente anticipa di poche ore il debutto di un aggiornamento.

Come già scritto, le tempistiche suggeriscono un rilascio a breve termine, forse già tra oggi e domani. Non è comunque da escludere che la software house se la stia prendendo con molta calma, muovendosi in anticipo prima di dare il via alla distribuzione tra una settimana.

Per quanto riguarda le novità, nonostante formalmente sia un feature update, non ci si aspetta una rivoluzione da Windows 11 26H2. Farà parte dello stesso branch delle versioni precedenti 25H2 e 24H2. Sostanzialmente, sarà un enablement package, un piccolo pacchetto in download opzionale che richiederà poco tempo per essere scaricato e installato. Il metodo più comodo per farlo è tramite l’utility Windows Update.