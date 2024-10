Winamp rimuove il codice sorgente da GitHub

A fine settembre, Llama Group ha pubblicato il codice sorgente della versione desktop di Winamp su GitHub. Dopo circa tre settimane, l’azienda belga ha rimosso completamente il repository. Non ci sono al momento comunicati ufficiali, ma sicuramente i motivi che hanno portato alla cancellazione sono quelli elencati la scorsa settimana.

Codice parzialmente open source

La versione desktop è ovviamente quella originale, non la nuova annunciata a metà aprile 2023, disponibile anche tramite web e app mobile. Il 24 settembre era stato pubblicato il codice sorgente su GitHub.

Llama Group aveva distribuito il codice con licenza WCL (Winamp Collaborative License) 1.0 che impediva di creare o distribuire una versione forked del software. In seguito alle critiche, l’azienda belga aveva rilasciato la WCL 1.0.1 che consentiva il forking, ma non la distribuzione delle versioni modificate.

Diversi sviluppatori hanno successivamente trovato porzioni di codice di altri progetti con licenza GPL 2, codice sorgente dello Shoutcast Distributed Network Audio Server (DNAS), codice sorgente di Intel e Microsoft. In pratica, il codice sorgente di Winamp non era realmente open source. Si poteva inoltre ipotizzare una violazione del copyright.

L’intero repository è stato rimosso da GitHub. Al momento, Llama Group non ha fornito nessuna spiegazione ufficiale. Non è noto se il codice verrà “ripulito” e ripubblicato (eventualmente con una licenza meno restrittiva). Per adesso si può certamente affermare che l’esperimento è miseramente fallito.