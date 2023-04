Il nuovo Winamp arriva oggi: preparatevi al download!

Lo storico lettore MP3 Winamp sta per completare la sua metamorfosi: il player completamente rinnovato arriverà proprio oggi, 13 aprile 2023, per tutti coloro che, o per nostalgia o per la ricerca di nuove soluzioni, sono interessati a scoprire ciò che l’app può offrire dopo 26 anni. Con un lungo thread su Twitter possiamo già scoprire in anteprima alcune delle funzionalità e novità in arrivo.

Il nuovo Winamp è qui!

Come potete vedere dalla serie di tweet sottostante, il nuovo Winamp Player promette di offrire il meglio delle funzionalità di ultima generazione per lo streaming di contenuti audio, compresi podcast, radio e audiolibri. La novità principale è l’interfaccia, che taglia completamente i ponti con il passato e si adegua allo stile minimal moderno.

1/7 2 days to go! Here’s a sneak peek of the new Winamp Player 🤫⬇️#musicplayer #musictech — Winamp (@winamp) April 11, 2023

L’obiettivo degli sviluppatori è quindi quello di creare un rapporto migliore tra artisti e fan, magari proponendosi come ulteriore alternativa alla tanto apprezzata piattaforma Bandcamp. Non mancheranno funzioni base come la possibilità di seguire artisti e creator per rimanere al passo con il rilascio di nuovi contenuti, o feature avanzate e inedite come Fanzone per consentire l’interazione diretta tra fan e musicisti. Questi ultimi, però, per accedere al pacchetto completo dovranno pagare 55 euro all’anno – salvo iscrizione entro oggi, che comporta una concessione gratuita per dodici mesi.

La promessa degli sviluppatori resta quella di proporre un “centro multimediale universale”, capace di supportare qualsiasi altra piattaforma e di integrare le loro offerte.

La nuova versione di Winamp riuscirà a conquistare il pubblico proprio come è accaduto con la storica app lanciata negli anni Novanta? Staremo a vedere.