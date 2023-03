Il nuovo Winamp sta arrivando: la data di lancio

La metamorfosi di Winamp, da lettore MP3 a piattaforma, sta per completarsi con il lancio di un player tutto nuovo. Da ieri (15 marzo 2023) è disponibile sotto forma di open beta in esclusiva per i creatori, mentre tra poche settimane (15 aprile 2023) sarà accessibile da tutti, utenti compresi. Sta per nascere quella che dai responsabili del progetto è definita la macchina musicale definitiva .

15 aprile 2023: il lancio del nuovo Winamp

Di fatto, sarà un aggregatore, strutturato in modo da raccogliere in un unico software e all’interno di un solo layout tutto quanto concerne la riproduzione di contenuti audio. Dallo streaming musicale i file salvati nelle memorie interne, passando da radio, dagli audiolibri e ovviamente dagli ormai onnipresenti podcast. Questa la descrizione ufficiale fornita.

Il nuovo Winamp Player offre il meglio di tutto, mettendo insieme i servizi di streaming, i podcast, le stazioni radio, gli audiolibri e i download. Goditi tutta la tua musica in un unico posto e personalizza la tua esperienza d’ascolto con il leggendario Winamp Player.

La nuova versione taglia i ponti con il passato glorioso del lettore, anzitutto dal punto di vista dell’interfaccia, radicalmente modificata con il restyling che possiamo osservare in una prima immagine qui sotto.

Il team al lavoro sul progetto ha come obiettivo dichiarato quello di creare un rapporto tra gli artisti e i loro fan, attraverso iniziative come la Winamp Fanzone, uno spazio in cui gli artisti hanno modo di interagire con chi li segue e l’opportunità di monetizzare il loro impegno con modalità che vanno oltre la vendita di brani, album o biglietti per le esibizioni live.

I creatori saranno in grado di organizzare direttamente le sottoscrizioni per i fan, stabilendo loro stessi i livelli di abbonamento e i prezzi, offrendo così ai supporter l’accesso a esperienze e contenuti esclusivi. Nella sua essenza, è il fan club definitivo, controllato dagli artisti e arricchito dalla loro creatività unica.

Per quanto riguarda il modello di business definito, l’accesso alla piattaforma da parte dei musicisti sarà proposto al costo annuale di 55 euro (concesso gratis per dodici mesi a chi si iscriverà entro il 15 aprile).

Ai nostalgici degli anni ’90 segnaliamo che, di recente, è stata resa disponibile per il download la 5.9.1 della versione classica per il celebre lettore MP3. Stando a quanto sappiamo, questa release dovrebbe continuare a ricevere il supporto da parte

