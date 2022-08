Winamp for Creators: da lettore MP3 a piattaforma

A un paio di settimane di distanza dal rilascio della versione 5.9, oggi Winamp svela le proprie ambizioni. I piani per il futuro vanno ben oltre il rilascio di aggiornamenti periodici destinati al lettore MP3: diventerà una piattaforma. Sembra dunque potersi concretizzare quella visione condivisa nell’ormai lontano 2018.

Piattaforma per musicisti e fan: Winamp for Creators

La volontà è quella di creare un servizio che sappia mettere in comunicazione musicisti e fan, andando oltre ciò che offre l’attuale ambito dello streaming. Inizialmente l’accesso al Creator Pass sarà reso disponibile solo su invito (entro il 2022). Chi desidera partecipare deve prima compilare un modulo e incrociare le dita sperando di essere accettato: i posti disponibili sono solamente 25.000.

Winamp for Creators permetterà di distribuire, promuovere e monetizzare i contenuti attraverso una formula che, stando ai primi dettagli trapelati, sembra avere più di un punto in comune con le dinamiche già sperimentate con successo da Patreon e da altre piattaforme simili. Ci sarà spazio anche per le trasmissioni radio e per i podcast.

Detto questo, il lettore MP3 non verrà abbandonato. Diventerà però parte di un quadro più ampio, il tassello di una visione che mira a gettare un guanto di sfida ai big del settore. Sappiamo che ci sarà posto anche per gli ormai onnipresenti NFT, come testimonia l’iniziativa messa in campo nei mesi scorsi che ha reso la skin originale un asset su blockchain. Il successo dell’intero progetto è tutt’altro che scontato: andrà a competere in un contesto già piuttosto saturo.

Forse per una coincidenza, nelle stesse ore Spotify ha lanciato una nuova promozione. È quella che permette a tutti, ex abbonati inclusi, di ottenere tre mesi di sottoscrizione Premium a 9,99 euro. È accessibile anche dall’Italia.

